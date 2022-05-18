https://ria.ru/20220518/vengriya-1789286204.html

Глава МИД Венгрии заявил о желании ускорить строительство АЭС "Пакш"

Глава МИД Венгрии заявил о желании ускорить строительство АЭС "Пакш" - РИА Новости, 18.05.2022

Глава МИД Венгрии заявил о желании ускорить строительство АЭС "Пакш"

Венгрия заинтересована в ускорении строительства новых блоков АЭС "Пакш", чтобы к 2030 году ввести их в эксплуатацию, и "Росатом" выразил готовность осуществить РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:05

2022-05-18T17:05

2022-05-18T17:05

в мире

венгрия

россия

аэс "пакш"

аэс "пакш-2"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

петер сийярто

мид венгрии

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Венгрия заинтересована в ускорении строительства новых блоков АЭС "Пакш", чтобы к 2030 году ввести их в эксплуатацию, и "Росатом" выразил готовность осуществить проект, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Из-за энергетического кризиса нам необходимо ускорить развитие АЭС "Пакш"... Евросоюз дал понять, что использование атомной энергии в гражданских целях освобождается от санкций, и мы бы хотели продолжить расширение "Пакша", - сказал он на заседании комиссии по иностранным делам в парламенте. Сийярто отметил, что уже встречался в Стамбуле с руководителями "Росатома", которые "заверили, что способны осуществить проект". "Иными словами, наша цель - при ускорении инвестиций в 2030 году ввести в эксплуатацию новые блоки", - сказал он.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Заказчик строительства - венгерская компания Paks II. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. В 2019 году Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2".Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Оборудование турбинного острова поставит американская General Electric, а автоматизированную систему управления технологическими процессами - консорциум компаний Framatome (Франция) и Siemens (Германия). "Росатом" рассчитывает осенью 2021 года получить лицензию на строительство двух новых энергоблоков венгерской АЭС, а в 2022 году начать строительство.

https://ria.ru/20220407/vengriya-1782180377.html

https://ria.ru/20220303/paksh-1776189214.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, россия, аэс "пакш", аэс "пакш-2", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", петер сийярто, мид венгрии