https://ria.ru/20220518/venesuela-1789171813.html

В Венесуэле отметили первую годовщину начала авиасообщения с Россией

В Венесуэле отметили первую годовщину начала авиасообщения с Россией - РИА Новости, 18.05.2022

В Венесуэле отметили первую годовщину начала авиасообщения с Россией

Выставка фотографий "Первозданная Россия" прошла по случаю первой годовщины установления прямого авиасообщения Москвы и Каракаса в аэропорту Симона Боливара в... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:34

2022-05-18T11:34

2022-05-18T11:35

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МЕХИКО, 18 мая — РИА Новости. Выставка фотографий "Первозданная Россия" прошла по случаю первой годовщины установления прямого авиасообщения Москвы и Каракаса в аэропорту Симона Боливара в столице Венесуэлы, рассказали РИА Новости в российской дипмиссии.Глава российской дипмиссии в приветственном слове напомнил, что рейс Москва-Каракас — первый в XXI веке регулярный прямой авиарейс, связавший Россию и Латинскую Америку, который дал стимул для экономического и торгового развития двух стран, — облегчил делегационные обмены и открыл возможности для туризма.Установление прямого авиасообщения стало особенно актуальным в условиях пандемии COVID-19. Более половины партий вакцин "Спутник V" из России доставила в прошедшем году венесуэльская авиакомпания Conviasa, которая осуществляет перелеты по маршруту Каракас-Москва-Каракас.Замглавы МИД Родригес выразила надежду, что этот воздушный мост будет и далее способствовать укреплению двусторонних отношений.

https://ria.ru/20220518/perelety-1789071710.html

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Лана Баева

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