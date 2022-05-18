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В Венесуэле отметили первую годовщину начала авиасообщения с Россией - РИА Новости, 18.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220518/venesuela-1789171813.html
В Венесуэле отметили первую годовщину начала авиасообщения с Россией
В Венесуэле отметили первую годовщину начала авиасообщения с Россией - РИА Новости, 18.05.2022
В Венесуэле отметили первую годовщину начала авиасообщения с Россией
Выставка фотографий "Первозданная Россия" прошла по случаю первой годовщины установления прямого авиасообщения Москвы и Каракаса в аэропорту Симона Боливара в... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:34
2022-05-18T11:35
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МЕХИКО, 18 мая — РИА Новости. Выставка фотографий "Первозданная Россия" прошла по случаю первой годовщины установления прямого авиасообщения Москвы и Каракаса в аэропорту Симона Боливара в столице Венесуэлы, рассказали РИА Новости в российской дипмиссии.Глава российской дипмиссии в приветственном слове напомнил, что рейс Москва-Каракас — первый в XXI веке регулярный прямой авиарейс, связавший Россию и Латинскую Америку, который дал стимул для экономического и торгового развития двух стран, — облегчил делегационные обмены и открыл возможности для туризма.Установление прямого авиасообщения стало особенно актуальным в условиях пандемии COVID-19. Более половины партий вакцин "Спутник V" из России доставила в прошедшем году венесуэльская авиакомпания Conviasa, которая осуществляет перелеты по маршруту Каракас-Москва-Каракас.Замглавы МИД Родригес выразила надежду, что этот воздушный мост будет и далее способствовать укреплению двусторонних отношений.
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11:34 18.05.2022 (обновлено: 11:35 18.05.2022)
 
В Венесуэле отметили первую годовщину начала авиасообщения с Россией

Первый год авиасообщения России и Венесуэлы отметили фотовыставкой в Каракасе

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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МЕХИКО, 18 мая — РИА Новости. Выставка фотографий "Первозданная Россия" прошла по случаю первой годовщины установления прямого авиасообщения Москвы и Каракаса в аэропорту Симона Боливара в столице Венесуэлы, рассказали РИА Новости в российской дипмиссии.
"Экспозицию открыли посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, заместитель министра иностранных дел Даниэла Родригес и заместитель министра туризма Летисия Гомес", — сообщила пресс-секретарь посольства России в Венесуэле Алина Иванова.
Глава российской дипмиссии в приветственном слове напомнил, что рейс Москва-Каракас — первый в XXI веке регулярный прямой авиарейс, связавший Россию и Латинскую Америку, который дал стимул для экономического и торгового развития двух стран, — облегчил делегационные обмены и открыл возможности для туризма.
Установление прямого авиасообщения стало особенно актуальным в условиях пандемии COVID-19. Более половины партий вакцин "Спутник V" из России доставила в прошедшем году венесуэльская авиакомпания Conviasa, которая осуществляет перелеты по маршруту Каракас-Москва-Каракас.
Замглавы МИД Родригес выразила надежду, что этот воздушный мост будет и далее способствовать укреплению двусторонних отношений.
Самолет авиакомпании Air Serbia, вылетающий из аэропорта Никола Тесла в Белграде - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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Названы страны, куда туристам из России можно улететь без пересадок
 
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