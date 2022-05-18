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Еще два случая заражения человека оспой обезьян выявили в Великобритании
Еще два случая заражения человека оспой обезьян выявили в Великобритании - РИА Новости, 18.05.2022
Еще два случая заражения человека оспой обезьян выявили в Великобритании
Еще два случая заражения человека оспой обезьян выявили в Великобритании, таким образом общее число заболевших в стране достигло девяти человек, говорится в... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T21:28
2022-05-18T21:28
2022-05-18T21:28
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ЛОНДОН, 18 мая – РИА Новости. Еще два случая заражения человека оспой обезьян выявили в Великобритании, таким образом общее число заболевших в стране достигло девяти человек, говорится в сообщении Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA)."Агентство по здравоохранению выявило еще два случая оспы обезьян, один в Лондоне и еще один на юго-востоке Англии. Таким образом общее число подтвержденных случаев оспы обезьян в Англии с 6 мая достигло девяти человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что два новых случаях не связаны со случаями, выявленными 16 мая, 14 мая и 7 мая.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220518/trevoga-1789237223.html
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в мире, великобритания, англия, лондон
Еще два случая заражения человека оспой обезьян выявили в Великобритании
Агентство UKHSA: еще два случая заражения человека оспой обезьян выявили в Великобритании
ЛОНДОН, 18 мая – РИА Новости. Еще два случая заражения человека оспой обезьян выявили в Великобритании, таким образом общее число заболевших в стране достигло девяти человек, говорится в сообщении Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA).
"Агентство по здравоохранению выявило еще два случая оспы обезьян, один в Лондоне
и еще один на юго-востоке Англии
. Таким образом общее число подтвержденных случаев оспы обезьян в Англии с 6 мая достигло девяти человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два новых случаях не связаны со случаями, выявленными 16 мая, 14 мая и 7 мая.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании
оценивается как очень низкий.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.