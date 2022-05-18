https://ria.ru/20220518/vandalizm-1789296214.html
МИД осудил осквернение памятника воинам Красной армии в Польше
МИД осудил осквернение памятника воинам Красной армии в Польше - РИА Новости, 18.05.2022
МИД осудил осквернение памятника воинам Красной армии в Польше
Акт вандализма, совершенный 11 мая в Гданьске в отношении памятника воинам Красной армии, вызывает негодование, но правду о Победе варварскими акциями вытравить РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:37
2022-05-18T17:37
2022-05-18T17:41
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Акт вандализма, совершенный 11 мая в Гданьске в отношении памятника воинам Красной армии, вызывает негодование, но правду о Победе варварскими акциями вытравить не удастся, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Негодование вызвал акт вандализма, он был совершен 11 мая в Гданьске", - сказала она на брифинге.По ее словам, на могилах погибших при освобождении города воинов Красной армии "злоумышленники вырвали или повредили 20 звезд с памятника".Захарова обратила внимание, что "это часть осознанной компании официальной Варшавы по надругательству над всем, что свято для всех тех, кто сражался с "коричневой чумой". По ее словам, это не первый подобный случай. Она полагает, что данные действия являются "свидетельством развязанной польскими властями разнузданной русофобской компании"."Варшава встала на путь государственного вандализма в отношении памяти погибших советских войнов, которые спасли Польшу, напомню, от фашистского уничтожения", - добавила официальный представитель МИД РФ.Она подчеркнула, что "правду о Победе своими варварскими акциями и грязным мародерством ...вытравить не удастся, мы этого сделать не позволим".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, россия, варшава, польша
17:37 18.05.2022 (обновлено: 17:41 18.05.2022)
МИД осудил осквернение памятника воинам Красной армии в Польше
МИД осудил очередное осквернение памятника воинам Красной армии в Польше
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Акт вандализма, совершенный 11 мая в Гданьске в отношении памятника воинам Красной армии, вызывает негодование, но правду о Победе варварскими акциями вытравить не удастся, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Негодование вызвал акт вандализма, он был совершен 11 мая в Гданьске", - сказала она на брифинге.
По ее словам, на могилах погибших при освобождении города воинов Красной армии "злоумышленники вырвали или повредили 20 звезд с памятника".
"Характер этой выходки не оставляет сомнения: глумление над памятью погибших прочно вошло в арсенал польских политических провокаторов", - заметила она.
Захарова обратила внимание, что "это часть осознанной компании официальной Варшавы
по надругательству над всем, что свято для всех тех, кто сражался с "коричневой чумой". По ее словам, это не первый подобный случай. Она полагает, что данные действия являются "свидетельством развязанной польскими властями разнузданной русофобской компании".
"Варшава встала на путь государственного вандализма в отношении памяти погибших советских войнов, которые спасли Польшу
, напомню, от фашистского уничтожения", - добавила официальный представитель МИД РФ
.
Она подчеркнула, что "правду о Победе своими варварскими акциями и грязным мародерством ...вытравить не удастся, мы этого сделать не позволим".