https://ria.ru/20220518/vandalizm-1789296214.html

МИД осудил осквернение памятника воинам Красной армии в Польше

МИД осудил осквернение памятника воинам Красной армии в Польше - РИА Новости, 18.05.2022

МИД осудил осквернение памятника воинам Красной армии в Польше

Акт вандализма, совершенный 11 мая в Гданьске в отношении памятника воинам Красной армии, вызывает негодование, но правду о Победе варварскими акциями вытравить РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:37

2022-05-18T17:37

2022-05-18T17:41

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Акт вандализма, совершенный 11 мая в Гданьске в отношении памятника воинам Красной армии, вызывает негодование, но правду о Победе варварскими акциями вытравить не удастся, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Негодование вызвал акт вандализма, он был совершен 11 мая в Гданьске", - сказала она на брифинге.По ее словам, на могилах погибших при освобождении города воинов Красной армии "злоумышленники вырвали или повредили 20 звезд с памятника".Захарова обратила внимание, что "это часть осознанной компании официальной Варшавы по надругательству над всем, что свято для всех тех, кто сражался с "коричневой чумой". По ее словам, это не первый подобный случай. Она полагает, что данные действия являются "свидетельством развязанной польскими властями разнузданной русофобской компании"."Варшава встала на путь государственного вандализма в отношении памяти погибших советских войнов, которые спасли Польшу, напомню, от фашистского уничтожения", - добавила официальный представитель МИД РФ.Она подчеркнула, что "правду о Победе своими варварскими акциями и грязным мародерством ...вытравить не удастся, мы этого сделать не позволим".

https://ria.ru/20220517/pamyatnik-1789103548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, варшава, польша