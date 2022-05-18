Рейтинг@Mail.ru
"Вектор" направил заявку на регистрацию новой противооспенной вакцины - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/vaktsina-1789182090.html
"Вектор" направил заявку на регистрацию новой противооспенной вакцины
"Вектор" направил заявку на регистрацию новой противооспенной вакцины - РИА Новости, 18.05.2022
"Вектор" направил заявку на регистрацию новой противооспенной вакцины
ГНЦ "Вектор" направил в Минздрав России заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:02
2022-05-18T11:14
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
здоровье - общество
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600731487_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_2b11b2717f5234ebd869b1fea328f55d.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. ГНЦ "Вектор" направил в Минздрав России заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения, сообщается на сайте Роспотребнадзора."Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора направил в министерство здравоохранения Российской Федерации заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения",- говорится в сообщении."ОртопоксВак" – вакцина на основе ослабленного живого вируса для профилактики натуральной оспы. Препарат представляет собой генетическую композицию, которая формирует устойчивый иммунитет и при этом обладает высоким профилем безопасности, уточнили в ведомстве.Данная вакцина призвана стать одним из ключевых элементов в арсенале высокоэффективных и безопасных средств профилактики особо опасных инфекционных заболеваний, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20220508/ospa-1787511301.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600731487_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4d0803d8a9043f3248b6f304705cd266.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
11:02 18.05.2022 (обновлено: 11:14 18.05.2022)
 
"Вектор" направил заявку на регистрацию новой противооспенной вакцины

Центр "Вектор" направил в Минздрав заявку на регистрацию новой противооспенной вакцины

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
Сотрудник Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сотрудник Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. ГНЦ "Вектор" направил в Минздрав России заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора направил в министерство здравоохранения Российской Федерации заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения",- говорится в сообщении.
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 14:20
Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян в Россию
"ОртопоксВак" – вакцина на основе ослабленного живого вируса для профилактики натуральной оспы. Препарат представляет собой генетическую композицию, которая формирует устойчивый иммунитет и при этом обладает высоким профилем безопасности, уточнили в ведомстве.
Данная вакцина призвана стать одним из ключевых элементов в арсенале высокоэффективных и безопасных средств профилактики особо опасных инфекционных заболеваний, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоЗдоровье - ОбществоГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала