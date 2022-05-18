https://ria.ru/20220518/vaktsina-1789182090.html

"Вектор" направил заявку на регистрацию новой противооспенной вакцины

"Вектор" направил заявку на регистрацию новой противооспенной вакцины - РИА Новости, 18.05.2022

"Вектор" направил заявку на регистрацию новой противооспенной вакцины

ГНЦ "Вектор" направил в Минздрав России заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:02

2022-05-18T11:02

2022-05-18T11:14

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

здоровье - общество

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. ГНЦ "Вектор" направил в Минздрав России заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения, сообщается на сайте Роспотребнадзора."Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора направил в министерство здравоохранения Российской Федерации заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения",- говорится в сообщении."ОртопоксВак" – вакцина на основе ослабленного живого вируса для профилактики натуральной оспы. Препарат представляет собой генетическую композицию, которая формирует устойчивый иммунитет и при этом обладает высоким профилем безопасности, уточнили в ведомстве.Данная вакцина призвана стать одним из ключевых элементов в арсенале высокоэффективных и безопасных средств профилактики особо опасных инфекционных заболеваний, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20220508/ospa-1787511301.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"