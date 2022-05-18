Выпускники военных кафедр на Украине могут попасть под мобилизацию
Выпускники военных кафедр на Украине могут попасть под мобилизацию
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Выпускники военных кафедр на Украине могут попасть под мобилизацию, если будет принят законопроект о ее продлении с 25 мая.
Ранее в среду Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроект, которым предлагает с 25 мая на 90 дней продлить всеобщую мобилизацию в стране.
В начале спецоперации РФ на Украине в украинском оборонном ведомстве заявляли, что мобилизация будет проходить в несколько этапов. Сначала бывшие военнослужащие, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту или принимавшие участие в военных действиях в Донбассе, затем - военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту. После них могут быть мобилизованы те, кто закончил военные кафедры вузов как офицеры запаса, а также другие лица, не имеющие возрастных и физических ограничений.
Глава минобороны Украины Алексей Резников на прошлой неделе отметил, что нужно "обеспечить один миллион человек, которые будут противостоять противнику". Сколько человек уже мобилизовано, в министерстве не уточняли.
Указ Зеленского о всеобщей мобилизации, которая объявлялась сроком на три месяца, был одобрен украинским парламентом 3 марта. Она коснулась в основном мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.