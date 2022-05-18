https://ria.ru/20220518/ukraina-1789348226.html

Украинские военные оборудовали огневые позиции в медучреждениях

Украинские военные оборудовали огневые позиции в медучреждениях - РИА Новости, 18.05.2022

Украинские военные оборудовали огневые позиции в медучреждениях

Украинские военные в медицинских учреждениях разных городов оборудовали огневые позиции, а пациентов, в том числе тяжелобольных, или выгнали, как в Краматорске... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T21:33

2022-05-18T21:33

2022-05-18T21:34

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские военные в медицинских учреждениях разных городов оборудовали огневые позиции, а пациентов, в том числе тяжелобольных, или выгнали, как в Краматорске (ДНР), или держат в качестве живого щита, заявил глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вооруженные формирования Украины продолжают повсеместно использовать больницы, жилые дома, церкви, детские сады и оздоровительные лагеря, школы, другие гражданские объекты для укрытия боевых подразделений и размещения вооружения", - сказал Мизинцев на брифинге в среду."В Краматорске ДНР в здании поликлиники №2 на улице Днепропетровская размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжелобольных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, а на всех подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки", - добавил генерал.По словам Мизинцева, в Подольске Одесской области в областной клинической больнице "оборудован опорный пункт ВСУ, а на прилегающей территории в большом количестве размещена бронетехника и артиллерия".Кроме того, в Каменец-Подольске Хмельницкой области в зданиях областного детского туберкулезного санатория на улице Сицинского и общеобразовательной школы-интерната №2 на улице Леси Украинки украинские военные оборудовали огневые позиции, а на прилегающей территории размещена артиллерия и реактивные системы залпового огня, добавил Мизинцев. "При этом персонал учреждений и жителей близлежащих домов удерживают в качестве живого щита, - отметил генерал."Эти и другие подобные факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права, несмотря на наши неоднократные заявления, по-прежнему остаются без внимания мирового сообщества, а также лицемерных западных правозащитников и политиков, старающихся не замечать преступления украинских неонацистов", - сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия