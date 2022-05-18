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Украинские военные оборудовали огневые позиции в медучреждениях - РИА Новости, 18.05.2022
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Украинские военные оборудовали огневые позиции в медучреждениях
Украинские военные оборудовали огневые позиции в медучреждениях - РИА Новости, 18.05.2022
Украинские военные оборудовали огневые позиции в медучреждениях
Украинские военные в медицинских учреждениях разных городов оборудовали огневые позиции, а пациентов, в том числе тяжелобольных, или выгнали, как в Краматорске... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T21:33
2022-05-18T21:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские военные в медицинских учреждениях разных городов оборудовали огневые позиции, а пациентов, в том числе тяжелобольных, или выгнали, как в Краматорске (ДНР), или держат в качестве живого щита, заявил глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вооруженные формирования Украины продолжают повсеместно использовать больницы, жилые дома, церкви, детские сады и оздоровительные лагеря, школы, другие гражданские объекты для укрытия боевых подразделений и размещения вооружения", - сказал Мизинцев на брифинге в среду."В Краматорске ДНР в здании поликлиники №2 на улице Днепропетровская размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжелобольных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, а на всех подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки", - добавил генерал.По словам Мизинцева, в Подольске Одесской области в областной клинической больнице "оборудован опорный пункт ВСУ, а на прилегающей территории в большом количестве размещена бронетехника и артиллерия".Кроме того, в Каменец-Подольске Хмельницкой области в зданиях областного детского туберкулезного санатория на улице Сицинского и общеобразовательной школы-интерната №2 на улице Леси Украинки украинские военные оборудовали огневые позиции, а на прилегающей территории размещена артиллерия и реактивные системы залпового огня, добавил Мизинцев. "При этом персонал учреждений и жителей близлежащих домов удерживают в качестве живого щита, - отметил генерал."Эти и другие подобные факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права, несмотря на наши неоднократные заявления, по-прежнему остаются без внимания мирового сообщества, а также лицемерных западных правозащитников и политиков, старающихся не замечать преступления украинских неонацистов", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
21:33 18.05.2022 (обновлено: 21:34 18.05.2022)
 
Украинские военные оборудовали огневые позиции в медучреждениях

Украинские военные оборудовали огневые позиции в медучреждениях в разных городах

© AP Photo / Felipe DanaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские военные в медицинских учреждениях разных городов оборудовали огневые позиции, а пациентов, в том числе тяжелобольных, или выгнали, как в Краматорске (ДНР), или держат в качестве живого щита, заявил глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Вооруженные формирования Украины продолжают повсеместно использовать больницы, жилые дома, церкви, детские сады и оздоровительные лагеря, школы, другие гражданские объекты для укрытия боевых подразделений и размещения вооружения", - сказал Мизинцев на брифинге в среду.
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Краматорске ДНР в здании поликлиники №2 на улице Днепропетровская размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжелобольных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, а на всех подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки", - добавил генерал.
По словам Мизинцева, в Подольске Одесской области в областной клинической больнице "оборудован опорный пункт ВСУ, а на прилегающей территории в большом количестве размещена бронетехника и артиллерия".
Кроме того, в Каменец-Подольске Хмельницкой области в зданиях областного детского туберкулезного санатория на улице Сицинского и общеобразовательной школы-интерната №2 на улице Леси Украинки украинские военные оборудовали огневые позиции, а на прилегающей территории размещена артиллерия и реактивные системы залпового огня, добавил Мизинцев. "При этом персонал учреждений и жителей близлежащих домов удерживают в качестве живого щита, - отметил генерал.
"Эти и другие подобные факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права, несмотря на наши неоднократные заявления, по-прежнему остаются без внимания мирового сообщества, а также лицемерных западных правозащитников и политиков, старающихся не замечать преступления украинских неонацистов", - сказал Мизинцев.
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