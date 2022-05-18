Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили 30 ракет из "града" по Ясиноватой и Яковлевке - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789342371.html
Украинские войска выпустили 30 ракет из "града" по Ясиноватой и Яковлевке
Украинские войска выпустили 30 ракет из "града" по Ясиноватой и Яковлевке - РИА Новости, 18.05.2022
Украинские войска выпустили 30 ракет из "града" по Ясиноватой и Яковлевке
Украинские войска за 40 минут выпустили 40 ракет из "Града" по Ясиноватой и соседствующей с ней Яковлевке в Донецкой народной республике, сообщили в... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T20:45
2022-05-18T20:57
в мире
украина
владимир путин
ясиноватая
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108436_0:0:2888:1624_1920x0_80_0_0_62c783a52a7510682da8b3c1c95916c3.jpg
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 40 ракет из "Града" по Ясиноватой и соседствующей с ней Яковлевке в Донецкой народной республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 19.20 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"; 19.30 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"; 19.40 - н.п. Авдеевка - н.п. Яковлевка: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также в представительстве зафиксировали еще три обстрела Ясиноватой с Авдеевского направления: в 19.50, 19.55 и 20.00, в ходе каждого из которых было выпущено по пять ракет из РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/razrusheniya-1789233339.html
https://ria.ru/20220518/obstrel-1789316867.html
украина
ясиноватая
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108436_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_8170772deab96aba28d4024f3958f43c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир путин, ясиноватая, донецкая народная республика
20:45 18.05.2022 (обновлено: 20:57 18.05.2022)
 
Украинские войска выпустили 30 ракет из "града" по Ясиноватой и Яковлевке

Украинские войска выпустили 30 ракет из "града" по Ясиноватой и Яковлевке

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 40 ракет из "Града" по Ясиноватой и соседствующей с ней Яковлевке в Донецкой народной республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 19.20 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"; 19.30 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"; 19.40 - н.п. Авдеевка - н.п. Яковлевка: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Разрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
14:15В мире
Глава ДНР: в Мариуполе разрушены более 60% жилых домов
Также в представительстве зафиксировали еще три обстрела Ясиноватой с Авдеевского направления: в 19.50, 19.55 и 20.00, в ходе каждого из которых было выпущено по пять ракет из РСЗО "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18:33Специальная военная операция на Украине
При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница
 
В миреУкраинаВладимир ПутинЯсиноватаяДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала