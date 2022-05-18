20:45 18.05.2022 (обновлено: 20:57 18.05.2022)
Украинские войска выпустили 30 ракет из "града" по Ясиноватой и Яковлевке
Украинские войска выпустили 30 ракет из "града" по Ясиноватой и Яковлевке
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 40 ракет из "Града" по Ясиноватой и соседствующей с ней Яковлевке в Донецкой народной республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 19.20 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"; 19.30 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"; 19.40 - н.п. Авдеевка - н.п. Яковлевка: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Также в представительстве зафиксировали еще три обстрела Ясиноватой с Авдеевского направления: в 19.50, 19.55 и 20.00, в ходе каждого из которых было выпущено по пять ракет из РСЗО "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.