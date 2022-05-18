18:21 18.05.2022 (обновлено: 18:24 18.05.2022)
Москва готовит консультации по КЗХО в связи с биолабораториям на Украине
Мария Захарова: Москва готовит консультации по КЗХО по биолабораториям США на Украине
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗнак биологической опасности на входной двери в лабораторию
Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия готовится запустить процесс консультаций с партнерами по Конвенции о запрещении химического оружия в связи с деятельностью биолабораторий США на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы готовимся задействовать механизмы статьей 5 и 6 Конвенции о запрещении химического оружия, в соответствии с которыми государства-участники должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении целей конвенции или в связи с выполнением ее положений, а также сотрудничать в проведении любых расследований возможных нарушений обязательств по конвенции", - отметила Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.
В 2019 году секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что по всему миру США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий, в том числе в сопредельных с Россией странах — Грузии, Украине и других. Есть веские основания предполагать, что там разрабатывают биологическое оружие, отмечал Патрушев. Эти лаборатории угрожают жизни десятков миллионов человек, подчеркивал он.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял в марте нынешнего года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он. Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.