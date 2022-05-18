Рейтинг@Mail.ru
Мединский заявил об ограниченном суверенитете украинской власти - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789306772.html
Мединский заявил об ограниченном суверенитете украинской власти
Мединский заявил об ограниченном суверенитете украинской власти - РИА Новости, 18.05.2022
Мединский заявил об ограниченном суверенитете украинской власти
Нынешняя киевская власть имеет ограниченный суверенитет, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:01
2022-05-18T18:01
в мире
украина
россия
владимир мединский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780916042_0:98:2732:1634_1920x0_80_0_0_fed5d7433d0e6e0c6dc1504761cfe915.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Нынешняя киевская власть имеет ограниченный суверенитет, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский."Нынешняя киевская власть, я дипломатично скажу, имеет ограниченный суверенитет. Они и сами это сознают. Когда мы общаемся, поверьте, они там - наши оппоненты - не дураки собрались. Это поднаторевшие, хваткие люди, с цепким, изворотливым и быстрым умом. Они так хитро говорят: "Вы знаете, у нас несколько центров принятия решений, понимайте как хотите", - сказал Мединский на просветительском марафоне "Новые горизонты".По его словам, Москва понимает, что один из центров принятия решений Киева - "их западные друзья".
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780916042_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c672af56289d3b668203750afb4f33e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир мединский
18:01 18.05.2022
 
Мединский заявил об ограниченном суверенитете украинской власти

Помощник Путина Мединский считает, что у киевской власти очень ограничен суверенитет

© РИА Новости / Александр ГальперинВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Нынешняя киевская власть имеет ограниченный суверенитет, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Нынешняя киевская власть, я дипломатично скажу, имеет ограниченный суверенитет. Они и сами это сознают. Когда мы общаемся, поверьте, они там - наши оппоненты - не дураки собрались. Это поднаторевшие, хваткие люди, с цепким, изворотливым и быстрым умом. Они так хитро говорят: "Вы знаете, у нас несколько центров принятия решений, понимайте как хотите", - сказал Мединский на просветительском марафоне "Новые горизонты".
По его словам, Москва понимает, что один из центров принятия решений Киева - "их западные друзья".
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
 
В миреУкраинаРоссияВладимир Мединский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала