https://ria.ru/20220518/ukraina-1789306772.html

Мединский заявил об ограниченном суверенитете украинской власти

Мединский заявил об ограниченном суверенитете украинской власти - РИА Новости, 18.05.2022

Мединский заявил об ограниченном суверенитете украинской власти

Нынешняя киевская власть имеет ограниченный суверенитет, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:01

2022-05-18T18:01

2022-05-18T18:01

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владимир мединский

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Нынешняя киевская власть имеет ограниченный суверенитет, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский."Нынешняя киевская власть, я дипломатично скажу, имеет ограниченный суверенитет. Они и сами это сознают. Когда мы общаемся, поверьте, они там - наши оппоненты - не дураки собрались. Это поднаторевшие, хваткие люди, с цепким, изворотливым и быстрым умом. Они так хитро говорят: "Вы знаете, у нас несколько центров принятия решений, понимайте как хотите", - сказал Мединский на просветительском марафоне "Новые горизонты".По его словам, Москва понимает, что один из центров принятия решений Киева - "их западные друзья".

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, владимир мединский