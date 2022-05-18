https://ria.ru/20220518/ukraina-1789306772.html
Мединский заявил об ограниченном суверенитете украинской власти
Мединский заявил об ограниченном суверенитете украинской власти - РИА Новости, 18.05.2022
Мединский заявил об ограниченном суверенитете украинской власти
Нынешняя киевская власть имеет ограниченный суверенитет, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:01
2022-05-18T18:01
2022-05-18T18:01
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владимир мединский
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Нынешняя киевская власть имеет ограниченный суверенитет, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский."Нынешняя киевская власть, я дипломатично скажу, имеет ограниченный суверенитет. Они и сами это сознают. Когда мы общаемся, поверьте, они там - наши оппоненты - не дураки собрались. Это поднаторевшие, хваткие люди, с цепким, изворотливым и быстрым умом. Они так хитро говорят: "Вы знаете, у нас несколько центров принятия решений, понимайте как хотите", - сказал Мединский на просветительском марафоне "Новые горизонты".По его словам, Москва понимает, что один из центров принятия решений Киева - "их западные друзья".
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир мединский
Мединский заявил об ограниченном суверенитете украинской власти
Помощник Путина Мединский считает, что у киевской власти очень ограничен суверенитет
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Нынешняя киевская власть имеет ограниченный суверенитет, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Нынешняя киевская власть, я дипломатично скажу, имеет ограниченный суверенитет. Они и сами это сознают. Когда мы общаемся, поверьте, они там - наши оппоненты - не дураки собрались. Это поднаторевшие, хваткие люди, с цепким, изворотливым и быстрым умом. Они так хитро говорят: "Вы знаете, у нас несколько центров принятия решений, понимайте как хотите", - сказал Мединский на просветительском марафоне "Новые горизонты".
По его словам, Москва
понимает, что один из центров принятия решений Киева
- "их западные друзья".