https://ria.ru/20220518/ukraina-1789228830.html

Вучич пообещал помощь в восстановлении украинских городов

Вучич пообещал помощь в восстановлении украинских городов - РИА Новости, 18.05.2022

Вучич пообещал помощь в восстановлении украинских городов

Сербия уважает территориальную целостность Украины, оказывает гуманитарную помощь, принимает беженцев и будет участвовать в восстановлении украинских городов,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:00

2022-05-18T14:00

2022-05-18T14:13

специальная военная операция на украине

в мире

сербия

украина

александр вучич

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГРАД, 18 мая – РИА Новости. Сербия уважает территориальную целостность Украины, оказывает гуманитарную помощь, принимает беженцев и будет участвовать в восстановлении украинских городов, заявил президент страны Александр Вучич.Глава государства в среду принял верительные грамоты нового посла Украины в Сербии Владимира Толкача."Президент Вучич высказал глубокое сожаление из-за ситуации на Украине и ознакомил посла Толкача с позицией правительства Сербии и Совета национальной безопасности. Отметил, что Сербия привержена соблюдению принципа территориальной целостности и суверенитета государств как одного из основных принципов международного права в Уставе ООН и в это смысле уважает территориальную целостность Украины", - сообщила администрации Вучича. Отмечается, что президент страны поблагодарил Украину за уважение территориальной целостности Сербии по вопросу Косово, тогда как существует другая позиция у части мирового сообщества.Сербский лидер также рассказал украинскому послу, что Сербия обеспечила беженцам из Украины наилучшие условия и "все права на пребывание и разрешения на работу" в соответствии с нормами ЕС и "даже больше". Вучич сказал, что вскоре с Толкачем посетит украинских беженцев, тот поблагодарил его за помощь."Президент Вучич заявил, что Сербия будет участвовать в восстановлении городов на Украине. Он подчеркнул, что Сербия и Украина имеют возможности для развития сотрудничества в различных сферах для обоюдной выгоды и что есть потребность в продолжении работы по укреплению экономических отношений, как только позволит ситуация", - сообщила администрация президента Сербии.

https://ria.ru/20220505/yugoslaviya-1787039951.html

https://ria.ru/20220418/serbiya-1784014796.html

сербия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, украина, александр вучич, ситуация в днр и лнр