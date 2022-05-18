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Вучич пообещал помощь в восстановлении украинских городов - РИА Новости, 18.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789228830.html
Вучич пообещал помощь в восстановлении украинских городов
Вучич пообещал помощь в восстановлении украинских городов - РИА Новости, 18.05.2022
Вучич пообещал помощь в восстановлении украинских городов
Сербия уважает территориальную целостность Украины, оказывает гуманитарную помощь, принимает беженцев и будет участвовать в восстановлении украинских городов,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:00
2022-05-18T14:13
специальная военная операция на украине
в мире
сербия
украина
александр вучич
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГРАД, 18 мая – РИА Новости. Сербия уважает территориальную целостность Украины, оказывает гуманитарную помощь, принимает беженцев и будет участвовать в восстановлении украинских городов, заявил президент страны Александр Вучич.Глава государства в среду принял верительные грамоты нового посла Украины в Сербии Владимира Толкача."Президент Вучич высказал глубокое сожаление из-за ситуации на Украине и ознакомил посла Толкача с позицией правительства Сербии и Совета национальной безопасности. Отметил, что Сербия привержена соблюдению принципа территориальной целостности и суверенитета государств как одного из основных принципов международного права в Уставе ООН и в это смысле уважает территориальную целостность Украины", - сообщила администрации Вучича. Отмечается, что президент страны поблагодарил Украину за уважение территориальной целостности Сербии по вопросу Косово, тогда как существует другая позиция у части мирового сообщества.Сербский лидер также рассказал украинскому послу, что Сербия обеспечила беженцам из Украины наилучшие условия и "все права на пребывание и разрешения на работу" в соответствии с нормами ЕС и "даже больше". Вучич сказал, что вскоре с Толкачем посетит украинских беженцев, тот поблагодарил его за помощь."Президент Вучич заявил, что Сербия будет участвовать в восстановлении городов на Украине. Он подчеркнул, что Сербия и Украина имеют возможности для развития сотрудничества в различных сферах для обоюдной выгоды и что есть потребность в продолжении работы по укреплению экономических отношений, как только позволит ситуация", - сообщила администрация президента Сербии.
https://ria.ru/20220505/yugoslaviya-1787039951.html
https://ria.ru/20220418/serbiya-1784014796.html
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в мире, сербия, украина, александр вучич, ситуация в днр и лнр
14:00 18.05.2022 (обновлено: 14:13 18.05.2022)
 
Вучич пообещал помощь в восстановлении украинских городов

Вучич: Сербия поможет в восстановлении Украины и уважает ее территориальную целостность

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 мая – РИА Новости. Сербия уважает территориальную целостность Украины, оказывает гуманитарную помощь, принимает беженцев и будет участвовать в восстановлении украинских городов, заявил президент страны Александр Вучич.
Глава государства в среду принял верительные грамоты нового посла Украины в Сербии Владимира Толкача.
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Вучич напомнил, что в 1999 году Запад не говорил о целостности Сербии
"Президент Вучич высказал глубокое сожаление из-за ситуации на Украине и ознакомил посла Толкача с позицией правительства Сербии и Совета национальной безопасности. Отметил, что Сербия привержена соблюдению принципа территориальной целостности и суверенитета государств как одного из основных принципов международного права в Уставе ООН и в это смысле уважает территориальную целостность Украины", - сообщила администрации Вучича. Отмечается, что президент страны поблагодарил Украину за уважение территориальной целостности Сербии по вопросу Косово, тогда как существует другая позиция у части мирового сообщества.
Сербский лидер также рассказал украинскому послу, что Сербия обеспечила беженцам из Украины наилучшие условия и "все права на пребывание и разрешения на работу" в соответствии с нормами ЕС и "даже больше". Вучич сказал, что вскоре с Толкачем посетит украинских беженцев, тот поблагодарил его за помощь.
"Президент Вучич заявил, что Сербия будет участвовать в восстановлении городов на Украине. Он подчеркнул, что Сербия и Украина имеют возможности для развития сотрудничества в различных сферах для обоюдной выгоды и что есть потребность в продолжении работы по укреплению экономических отношений, как только позволит ситуация", - сообщила администрация президента Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСербияУкраинаАлександр ВучичСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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