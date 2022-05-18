14:00 18.05.2022 (обновлено: 14:13 18.05.2022)
Вучич пообещал помощь в восстановлении украинских городов
Вучич: Сербия поможет в восстановлении Украины и уважает ее территориальную целостность
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 мая – РИА Новости. Сербия уважает территориальную целостность Украины, оказывает гуманитарную помощь, принимает беженцев и будет участвовать в восстановлении украинских городов, заявил президент страны Александр Вучич.
"Президент Вучич высказал глубокое сожаление из-за ситуации на Украине и ознакомил посла Толкача с позицией правительства Сербии и Совета национальной безопасности. Отметил, что Сербия привержена соблюдению принципа территориальной целостности и суверенитета государств как одного из основных принципов международного права в Уставе ООН и в это смысле уважает территориальную целостность Украины", - сообщила администрации Вучича. Отмечается, что президент страны поблагодарил Украину за уважение территориальной целостности Сербии по вопросу Косово, тогда как существует другая позиция у части мирового сообщества.
Сербский лидер также рассказал украинскому послу, что Сербия обеспечила беженцам из Украины наилучшие условия и "все права на пребывание и разрешения на работу" в соответствии с нормами ЕС и "даже больше". Вучич сказал, что вскоре с Толкачем посетит украинских беженцев, тот поблагодарил его за помощь.
"Президент Вучич заявил, что Сербия будет участвовать в восстановлении городов на Украине. Он подчеркнул, что Сербия и Украина имеют возможности для развития сотрудничества в различных сферах для обоюдной выгоды и что есть потребность в продолжении работы по укреплению экономических отношений, как только позволит ситуация", - сообщила администрация президента Сербии.
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