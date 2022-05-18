13:43 18.05.2022 (обновлено: 13:44 18.05.2022)
Миронов предложил сформировать комитет освобождения Украины от нацистов
Лидер эсеров Миронов предложил сформировать комитет освобождения Украины от нацистов
Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предлагает сформировать комитет освобождения Украины и создать бригады – Одесскую, Херсонскую, Харьковскую – из желающих бороться с нацистами.
"Нужно формировать комитет освобождения Украины, создавать бригады – Одесскую, Херсонскую, Харьковскую – из тех людей, которые готовы освобождать свою страну от сора нацизма", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что Россия не должна останавливаться на Херсонской области – "гидре нацизма надо отрубить все головы, если срубим одну, вырастет вдвое больше". "Наступило время думать о будущей дружественной России Украине", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.