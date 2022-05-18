https://ria.ru/20220518/ukraina-1789142615.html

На Западе призвали не давать Украине "ложных надежд"

На Западе призвали не давать Украине "ложных надежд" - РИА Новости, 18.05.2022

На Западе призвали не давать Украине "ложных надежд"

Интересы Запада и Киева не идентичны, при этом риторика западных стран о полной поддержке Украины может дать ей "ложную надежду" и чревата для страны серьезными РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T01:30

2022-05-18T01:30

2022-05-18T01:30

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владимир путин

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Интересы Запада и Киева не идентичны, при этом риторика западных стран о полной поддержке Украины может дать ей "ложную надежду" и чревата для страны серьезными последствиями, говорится в статье издания Politico.Как отмечают авторы материала, профессор Бирмингемского университета Патрик Портер, директор по политическим вопросам американского аналитического центра Defense Priorities Бенджамин Фридман и старший научный сотрудник Института Катона Джастин Логан, утверждать, что США и их союзники по НАТО должны хотеть именно того, что делает Украина, — это "политика понятная, но опасная"."Такие утверждения чреваты не только тем, что могут втянуть нас в ядерную войну. Они создают опасность того, что дадут Украине ложную надежду и затянут урегулирование кризиса. Нашу естественную симпатию к Украине не следует путать с полным совпадением интересов", - пишут они.Эскалация конфликта служит интересам Украины, а страны НАТО, благоразумно опасающиеся России, вполне обоснованно сопротивляются этому, в результате чего на Западе возникло расхождение между делами и словами. Как указывают авторы, заявления о полном совпадении интересов могут подпитывать "мечты украинцев о полной победе" и их чрезмерные ожидания."Если Киев считает, что поддержка Запада бесконечна или, вероятно, станет более прямой, он может в конечном итоге отказаться от соглашения, которое ему предлагали, и пострадать из-за этого, когда поддержки, на которую он рассчитывал, не будет", - считают эксперты.При этом сам конфликт, как отмечают авторы, был отчасти спровоцирован "некоторыми ложными, но заманчивыми заверениями" Вашингтона в адрес Киева, которые создавали впечатление совпадения интересов. "В ходе этого фатального "флирта" звучали обещания "стопроцентной" поддержки, пустые намеки на возможное членство в НАТО и установление партнерства в области безопасности, подкрепленного увеличением материальной и военной помощи, которая не была гарантирована", - подчеркивают они.В результате Украина, оставаясь без защиты в виде реальных обязательств Запада, осмелела до такой степени, что "предприняла шаги, которые ускорили решительные действия России"."Здравомыслящие люди могут не согласиться с тем, в чем именно заключаются интересы Запада в том, что касается окончания конфликта. Но они не будут спорить с тем, что интересы Запада и Украины не идентичны", - заключают авторы.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, а к концу марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220517/peregovory-1789137761.html

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788920663.html

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в мире, украина, россия, нато, сша, владимир путин, бирмингемский университет