https://ria.ru/20220518/turtsiya-1789324021.html

Турецкая продукция может занять освободившиеся на рынке ниши, заявил Новак

Турецкая продукция может занять освободившиеся на рынке ниши, заявил Новак - РИА Новости, 18.05.2022

Турецкая продукция может занять освободившиеся на рынке ниши, заявил Новак

Освободившиеся на российском рынке ниши могут быть заняты продукцией из Турции, растет число предприятий в России, желающих работать с турецкой стороной,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T19:00

2022-05-18T19:00

2022-05-18T19:00

экономика

александр новак

россия

турция

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Освободившиеся на российском рынке ниши могут быть заняты продукцией из Турции, растет число предприятий в России, желающих работать с турецкой стороной, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе рабочего визита в Анкару.В перспективе Россия и Турция могут выйти на совместное развитие новых, более технологически сложных отраслей промышленности, таких как судостроение, авиапром и космонавтика, фармацевтика, наладить работу по цифровым и энергоэффективным технологиям, также рассказа Новак.По мнению вице-премьера, развитие делового взаимодействия позволит укрепить экономическую безопасность обеих стран в условиях появления новых глобальных экономических вызовов, нарушения механизмов рыночного ценообразования и цепочек поставок, инфляции в крупнейших экономиках мира.Товарооборот между Россией и Турцией растет, несмотря на текущую экономическую конъюнктуру, в первом квартале он увеличился в 2,1 раза, до 13,7 миллиарда долларов, заявил Александр Новак."В целом, несмотря на текущую экономическую конъюнктуру, товарооборот между нашими странами демонстрирует рост - в 2021 году он вырос на 57% до 33 миллиардов долларов, в этом году только за первый квартал рост в 2,1 раза, до 13,7 миллиарда долларов. Нынешние обстоятельства открывают перед нашими государствами новые возможности для укрепления и развития взаимовыгодных связей", - рассказал вице-премьер, слова которого приведены в релизе кабмина РФ.При этом для сохранения положительной динамики товарооборота важно продолжать работу над снижением барьеров в двусторонней торговле, отметил Новак. В этой связи активно развивается сотрудничество таможенных служб двух стран, рассказал он.Новак в среду прибыл в рабочим визитом в Турцию и обсудил двустороннее сотрудничество с турецким вице-президентом Фуатом Октайем, а также с министром торговли, председателем турецкой части межправительственной комиссии Мехметом Мушем.

https://ria.ru/20220518/aviareysy-1789293764.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, александр новак, россия, турция