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Турецкая продукция может занять освободившиеся на рынке ниши, заявил Новак - РИА Новости, 18.05.2022
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Турецкая продукция может занять освободившиеся на рынке ниши, заявил Новак
Турецкая продукция может занять освободившиеся на рынке ниши, заявил Новак - РИА Новости, 18.05.2022
Турецкая продукция может занять освободившиеся на рынке ниши, заявил Новак
Освободившиеся на российском рынке ниши могут быть заняты продукцией из Турции, растет число предприятий в России, желающих работать с турецкой стороной,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:00
2022-05-18T19:00
экономика
александр новак
россия
турция
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Освободившиеся на российском рынке ниши могут быть заняты продукцией из Турции, растет число предприятий в России, желающих работать с турецкой стороной, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе рабочего визита в Анкару.В перспективе Россия и Турция могут выйти на совместное развитие новых, более технологически сложных отраслей промышленности, таких как судостроение, авиапром и космонавтика, фармацевтика, наладить работу по цифровым и энергоэффективным технологиям, также рассказа Новак.По мнению вице-премьера, развитие делового взаимодействия позволит укрепить экономическую безопасность обеих стран в условиях появления новых глобальных экономических вызовов, нарушения механизмов рыночного ценообразования и цепочек поставок, инфляции в крупнейших экономиках мира.Товарооборот между Россией и Турцией растет, несмотря на текущую экономическую конъюнктуру, в первом квартале он увеличился в 2,1 раза, до 13,7 миллиарда долларов, заявил Александр Новак."В целом, несмотря на текущую экономическую конъюнктуру, товарооборот между нашими странами демонстрирует рост - в 2021 году он вырос на 57% до 33 миллиардов долларов, в этом году только за первый квартал рост в 2,1 раза, до 13,7 миллиарда долларов. Нынешние обстоятельства открывают перед нашими государствами новые возможности для укрепления и развития взаимовыгодных связей", - рассказал вице-премьер, слова которого приведены в релизе кабмина РФ.При этом для сохранения положительной динамики товарооборота важно продолжать работу над снижением барьеров в двусторонней торговле, отметил Новак. В этой связи активно развивается сотрудничество таможенных служб двух стран, рассказал он.Новак в среду прибыл в рабочим визитом в Турцию и обсудил двустороннее сотрудничество с турецким вице-президентом Фуатом Октайем, а также с министром торговли, председателем турецкой части межправительственной комиссии Мехметом Мушем.
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экономика, александр новак, россия, турция
19:00 18.05.2022
 
Турецкая продукция может занять освободившиеся на рынке ниши, заявил Новак

Новак заявил, что турецкая продукция может занять освободившиеся на российском рынке ниши

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Освободившиеся на российском рынке ниши могут быть заняты продукцией из Турции, растет число предприятий в России, желающих работать с турецкой стороной, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе рабочего визита в Анкару.
"В России есть большой интерес к турецким компаниям, растет число предприятий, желающих работать с Турцией. Появились значительные экономические ниши, которые освободились и могут быть заняты турецкой продукцией", - сказал Новак, слова которого приводятся в релизе кабмина РФ.
В перспективе Россия и Турция могут выйти на совместное развитие новых, более технологически сложных отраслей промышленности, таких как судостроение, авиапром и космонавтика, фармацевтика, наладить работу по цифровым и энергоэффективным технологиям, также рассказа Новак.
По мнению вице-премьера, развитие делового взаимодействия позволит укрепить экономическую безопасность обеих стран в условиях появления новых глобальных экономических вызовов, нарушения механизмов рыночного ценообразования и цепочек поставок, инфляции в крупнейших экономиках мира.
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Товарооборот между Россией и Турцией растет, несмотря на текущую экономическую конъюнктуру, в первом квартале он увеличился в 2,1 раза, до 13,7 миллиарда долларов, заявил Александр Новак.
"В целом, несмотря на текущую экономическую конъюнктуру, товарооборот между нашими странами демонстрирует рост - в 2021 году он вырос на 57% до 33 миллиардов долларов, в этом году только за первый квартал рост в 2,1 раза, до 13,7 миллиарда долларов. Нынешние обстоятельства открывают перед нашими государствами новые возможности для укрепления и развития взаимовыгодных связей", - рассказал вице-премьер, слова которого приведены в релизе кабмина РФ.
При этом для сохранения положительной динамики товарооборота важно продолжать работу над снижением барьеров в двусторонней торговле, отметил Новак. В этой связи активно развивается сотрудничество таможенных служб двух стран, рассказал он.
"По мнению российской стороны, одним из наиболее перспективных вопросов является инициатива по созданию механизма взаимного признания национальных полномочий уполномоченного экономического оператора. В текущей ситуации, когда наши страны прилагают усилия на стимулирование двусторонней торговли, необходимо обеспечить запуск этого проекта", - сказал Новак.
Новак в среду прибыл в рабочим визитом в Турцию и обсудил двустороннее сотрудничество с турецким вице-президентом Фуатом Октайем, а также с министром торговли, председателем турецкой части межправительственной комиссии Мехметом Мушем.
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