https://ria.ru/20220518/turtsiya-1789302008.html

Россия ожидает роста торгового оборота с Турцией, сообщил Новак

Россия ожидает роста торгового оборота с Турцией, сообщил Новак - РИА Новости, 18.05.2022

Россия ожидает роста торгового оборота с Турцией, сообщил Новак

Россия ожидает роста торгового оборота с Турцией в 2022 году, страны обсудили и наметили конкретные шаги по его увеличению, сообщил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:52

2022-05-18T17:52

2022-05-18T17:52

экономика

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759522972_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_de5a80e2f0e434f8ef4807d68f6b4b9e.jpg

АНКАРА, 18 мая - РИА Новости. Россия ожидает роста торгового оборота с Турцией в 2022 году, страны обсудили и наметили конкретные шаги по его увеличению, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Турция для нас является важным экономическим партнером, у нас развивается торгово-экономическое сотрудничество, ежегодно растет торговый оборот. По итогам прошлого года он составил 33 миллиарда долларов, в этом году мы ожидаем еще больше... Мы наметили конкретные шаги по увеличению торгового оборота с нашими турецкими партнерами", - сказал он журналистам.Новак отметил, что среди совместных задач - снимать административные барьеры, отладить механизм взаиморасчетов в национальных валютах и составить новые логистические цепочки. Среди перспективных направлений сотрудничества - сельское хозяйство, энергетика, промышленность и транспорт, добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20220518/rosturizm-1789211407.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть