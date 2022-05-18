https://ria.ru/20220518/turtsiya-1789302008.html
Россия ожидает роста торгового оборота с Турцией, сообщил Новак
Россия ожидает роста торгового оборота с Турцией, сообщил Новак - РИА Новости, 18.05.2022
Россия ожидает роста торгового оборота с Турцией, сообщил Новак
Россия ожидает роста торгового оборота с Турцией в 2022 году, страны обсудили и наметили конкретные шаги по его увеличению, сообщил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:52
2022-05-18T17:52
2022-05-18T17:52
экономика
цены на нефть
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АНКАРА, 18 мая - РИА Новости. Россия ожидает роста торгового оборота с Турцией в 2022 году, страны обсудили и наметили конкретные шаги по его увеличению, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Турция для нас является важным экономическим партнером, у нас развивается торгово-экономическое сотрудничество, ежегодно растет торговый оборот. По итогам прошлого года он составил 33 миллиарда долларов, в этом году мы ожидаем еще больше... Мы наметили конкретные шаги по увеличению торгового оборота с нашими турецкими партнерами", - сказал он журналистам.Новак отметил, что среди совместных задач - снимать административные барьеры, отладить механизм взаиморасчетов в национальных валютах и составить новые логистические цепочки. Среди перспективных направлений сотрудничества - сельское хозяйство, энергетика, промышленность и транспорт, добавил вице-премьер.
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экономика, цены на нефть
Россия ожидает роста торгового оборота с Турцией, сообщил Новак
Александр Новак: Россия ожидает роста торгового оборота с Турцией
АНКАРА, 18 мая - РИА Новости. Россия ожидает роста торгового оборота с Турцией в 2022 году, страны обсудили и наметили конкретные шаги по его увеличению, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Турция для нас является важным экономическим партнером, у нас развивается торгово-экономическое сотрудничество, ежегодно растет торговый оборот. По итогам прошлого года он составил 33 миллиарда долларов, в этом году мы ожидаем еще больше... Мы наметили конкретные шаги по увеличению торгового оборота с нашими турецкими партнерами", - сказал он журналистам.
Новак отметил, что среди совместных задач - снимать административные барьеры, отладить механизм взаиморасчетов в национальных валютах и составить новые логистические цепочки. Среди перспективных направлений сотрудничества - сельское хозяйство, энергетика, промышленность и транспорт, добавил вице-премьер.