16:02 18.05.2022 (обновлено: 22:04 18.05.2022)
Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
FT: Турция заблокировала рассмотрение заявок о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Учения на военной базе Сантахамина в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, сообщили источники FT.
"Послы (стран. — Прим. ред.) НАТО встретились в среду, чтобы начать переговоры о приеме в тот же день, когда Финляндия и Швеция подали свои заявки, но воспрепятствование Анкары остановило любое голосование", — пишет издание.
Отмечается, что это ставит под сомнение возможность альянса согласовать первый этап заявки скандинавских стран в течение одной-двух недель.
Все 30 стран — членов НАТО должны их ратифицировать, однако процесс может начаться только тогда, когда блок выдаст протокол о приеме и формально пригласит эти страны вступить в альянс.
Отмечается, что это ставит под сомнение возможность альянса согласовать первый этап заявки скандинавских стран в течение одной-двух недель.
Все 30 стран — членов НАТО должны их ратифицировать, однако процесс может начаться только тогда, когда блок выдаст протокол о приеме и формально пригласит эти страны вступить в альянс.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может поддержать включение Швеции и Финляндии в военный блок, поскольку в этом случае организация станет "местом, где будет много представителей террористов". Он напомнил, что Анкара требовала от Стокгольма и Хельсинки выдать 33 представителей "Рабочей партии Курдистана" и FETO, но получила отказ.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.
В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.