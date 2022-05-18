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Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 18.05.2022
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Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 18.05.2022
Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, сообщили источники FT. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:02
2022-05-18T22:04
в мире
турция
финляндия
швеция
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, сообщили источники FT."Послы (стран. — Прим. ред.) НАТО встретились в среду, чтобы начать переговоры о приеме в тот же день, когда Финляндия и Швеция подали свои заявки, но воспрепятствование Анкары остановило любое голосование", — пишет издание.Отмечается, что это ставит под сомнение возможность альянса согласовать первый этап заявки скандинавских стран в течение одной-двух недель.Все 30 стран — членов НАТО должны их ратифицировать, однако процесс может начаться только тогда, когда блок выдаст протокол о приеме и формально пригласит эти страны вступить в альянс.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может поддержать включение Швеции и Финляндии в военный блок, поскольку в этом случае организация станет "местом, где будет много представителей террористов". Он напомнил, что Анкара требовала от Стокгольма и Хельсинки выдать 33 представителей "Рабочей партии Курдистана" и FETO, но получила отказ.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.
https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html
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в мире, турция, финляндия, швеция
16:02 18.05.2022 (обновлено: 22:04 18.05.2022)
 
Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

FT: Турция заблокировала рассмотрение заявок о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

© AFP 2022 / Alessandro RampazzoУчения на военной базе Сантахамина в Хельсинки
Учения на военной базе Сантахамина в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo
Учения на военной базе Сантахамина в Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, сообщили источники FT.
"Послы (стран. — Прим. ред.) НАТО встретились в среду, чтобы начать переговоры о приеме в тот же день, когда Финляндия и Швеция подали свои заявки, но воспрепятствование Анкары остановило любое голосование", — пишет издание.

Отмечается, что это ставит под сомнение возможность альянса согласовать первый этап заявки скандинавских стран в течение одной-двух недель.

Все 30 стран — членов НАТО должны их ратифицировать, однако процесс может начаться только тогда, когда блок выдаст протокол о приеме и формально пригласит эти страны вступить в альянс.
Почетный караул турецкой армии, Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
08:00
Эрдоган принуждает Финляндию и Швецию к публичному унижению
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может поддержать включение Швеции и Финляндии в военный блок, поскольку в этом случае организация станет "местом, где будет много представителей террористов". Он напомнил, что Анкара требовала от Стокгольма и Хельсинки выдать 33 представителей "Рабочей партии Курдистана" и FETO, но получила отказ.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.
В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
02:01
В Китае заявили, что НАТО охватила "новая волна безумия"
 
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