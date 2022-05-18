https://ria.ru/20220518/turtsiya-1789264775.html

Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 18.05.2022

Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, сообщили источники FT. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:02

2022-05-18T16:02

2022-05-18T22:04

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, сообщили источники FT."Послы (стран. — Прим. ред.) НАТО встретились в среду, чтобы начать переговоры о приеме в тот же день, когда Финляндия и Швеция подали свои заявки, но воспрепятствование Анкары остановило любое голосование", — пишет издание.Отмечается, что это ставит под сомнение возможность альянса согласовать первый этап заявки скандинавских стран в течение одной-двух недель.Все 30 стран — членов НАТО должны их ратифицировать, однако процесс может начаться только тогда, когда блок выдаст протокол о приеме и формально пригласит эти страны вступить в альянс.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может поддержать включение Швеции и Финляндии в военный блок, поскольку в этом случае организация станет "местом, где будет много представителей террористов". Он напомнил, что Анкара требовала от Стокгольма и Хельсинки выдать 33 представителей "Рабочей партии Курдистана" и FETO, но получила отказ.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.

https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html

https://ria.ru/20220518/bezumie-1789143303.html

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в мире, турция, финляндия, швеция