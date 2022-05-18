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Сельский туризм будут развивать в Московской области
Сельский туризм будут развивать в Московской области - РИА Новости, 18.05.2022
Сельский туризм будут развивать в Московской области
Председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян рассказал, что в Московской области планируют активно развивать... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:51
2022-05-18T19:51
2022-05-18T20:02
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян рассказал, что в Московской области планируют активно развивать сельский туризм – это рыбалка, фермы, отдых на природе. Об этом сообщил телеканал "360".У туристов становятся все более популярны форматы кемпинга и глэмпинга (это отдых на природе, но с большим комфортом, чем в кемпинге – в небольших домиках или юртах). В Московской области работают уже 24 глэмпинга, еще шесть строятся. В Мособлдуме хотят сделать так, чтобы у каждого такого комплекса была своя тема: SPA, фермы с животными, рыбалка или тематический стиль."Один из вариантов, который мы рассматриваем, — определить территории и дать возможность построить домики и гостиницы тем собственникам крестьянско-фермерских хозяйств, которые активно работают, имеют хорошую репутацию, выпускают свою продукцию", – рассказал председатель комитета областной думы.
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московская область (подмосковье), новости - туризм, туризм
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
Председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян рассказал, что в Московской области планируют активно развивать сельский туризм – это рыбалка, фермы, отдых на природе. Об этом сообщил телеканал "360
".
"Мы для себя определили, что сельский туризм — одно из самых приоритетных направлений в нашей работе", – сказал Керселян.
У туристов становятся все более популярны форматы кемпинга и глэмпинга (это отдых на природе, но с большим комфортом, чем в кемпинге – в небольших домиках или юртах). В Московской области работают уже 24 глэмпинга, еще шесть строятся. В Мособлдуме хотят сделать так, чтобы у каждого такого комплекса была своя тема: SPA, фермы с животными, рыбалка или тематический стиль.
"Один из вариантов, который мы рассматриваем, — определить территории и дать возможность построить домики и гостиницы тем собственникам крестьянско-фермерских хозяйств, которые активно работают, имеют хорошую репутацию, выпускают свою продукцию", – рассказал председатель комитета областной думы.