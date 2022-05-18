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Памфилова поделилась опытом проведения выборов в России с ЦИК Белоруссии - РИА Новости, 18.05.2022
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Памфилова поделилась опытом проведения выборов в России с ЦИК Белоруссии
Памфилова поделилась опытом проведения выборов в России с ЦИК Белоруссии - РИА Новости, 18.05.2022
Памфилова поделилась опытом проведения выборов в России с ЦИК Белоруссии
ЦИК РФ в своей работе учитывает внешние факторы, прогнозирует риски и анализирует законодательные новации, которые могут затронуть электоральные процессы,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:42
2022-05-18T17:45
политика
игорь карпенко
россия
белоруссия
цик рф
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. ЦИК РФ в своей работе учитывает внешние факторы, прогнозирует риски и анализирует законодательные новации, которые могут затронуть электоральные процессы, заявила глава ведомства Элла Памфилова на встрече делегацией Центризбиркома Белоруссии."Мы учитываем внешние факторы и прогнозируем риски, анализируем законодательные новации, которые могут затронуть электоральные процессы и избирательную систему в целом. Наша главная задача – обеспечить безопасность системы от внешних угроз и общественный контроль за всеми процедурами избирательного процесса. Все это определяет уровень доверия к выборам. Технологические новшества – не самоцель, это способ создать максимально открытую и прозрачную избирательную систему", - сказала Памфилова, слова которой приводит сайт ЦИК.Делегация Центральной избирательной комиссии Белоруссии во главе с председателем Игорем Карпенко с рабочим визитом посетила ЦИК России. На встрече с белорусскими коллегами Памфилова поделилась опытом проведения выборов в России в рамках единого дня голосования, их информационного сопровождения, особенностями организации многодневного голосования, отметила важность работы с молодыми избирателями.Карпенко отметил важность постоянного обмена опытом между организаторами выборов двух стран. "Мы по аналогии с вами выходим на важный аспект – проведение единого дня голосования. Для нас это нововведение. И мы конечно должны учитывать все нюансы, чтобы качественно провести эту электоральную кампанию. Все наработки, в том числе технологические, которые мы сегодня увидели, безусловно важны для нас", - сказал Карпенко, которого цитирует пресс-служба российского Центризбиркома.
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политика, игорь карпенко, россия, белоруссия, цик рф
17:42 18.05.2022 (обновлено: 17:45 18.05.2022)
 
Памфилова поделилась опытом проведения выборов в России с ЦИК Белоруссии

Памфилова: ЦИК учитывает внешние факторы, прогнозирует риски, способные затронуть выборы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. ЦИК РФ в своей работе учитывает внешние факторы, прогнозирует риски и анализирует законодательные новации, которые могут затронуть электоральные процессы, заявила глава ведомства Элла Памфилова на встрече делегацией Центризбиркома Белоруссии.
"Мы учитываем внешние факторы и прогнозируем риски, анализируем законодательные новации, которые могут затронуть электоральные процессы и избирательную систему в целом. Наша главная задача – обеспечить безопасность системы от внешних угроз и общественный контроль за всеми процедурами избирательного процесса. Все это определяет уровень доверия к выборам. Технологические новшества – не самоцель, это способ создать максимально открытую и прозрачную избирательную систему", - сказала Памфилова, слова которой приводит сайт ЦИК.
Делегация Центральной избирательной комиссии Белоруссии во главе с председателем Игорем Карпенко с рабочим визитом посетила ЦИК России. На встрече с белорусскими коллегами Памфилова поделилась опытом проведения выборов в России в рамках единого дня голосования, их информационного сопровождения, особенностями организации многодневного голосования, отметила важность работы с молодыми избирателями.
Карпенко отметил важность постоянного обмена опытом между организаторами выборов двух стран. "Мы по аналогии с вами выходим на важный аспект – проведение единого дня голосования. Для нас это нововведение. И мы конечно должны учитывать все нюансы, чтобы качественно провести эту электоральную кампанию. Все наработки, в том числе технологические, которые мы сегодня увидели, безусловно важны для нас", - сказал Карпенко, которого цитирует пресс-служба российского Центризбиркома.
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