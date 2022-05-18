https://ria.ru/20220518/tsik-1789299559.html

Памфилова поделилась опытом проведения выборов в России с ЦИК Белоруссии

Памфилова поделилась опытом проведения выборов в России с ЦИК Белоруссии - РИА Новости, 18.05.2022

Памфилова поделилась опытом проведения выборов в России с ЦИК Белоруссии

ЦИК РФ в своей работе учитывает внешние факторы, прогнозирует риски и анализирует законодательные новации, которые могут затронуть электоральные процессы,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:42

2022-05-18T17:42

2022-05-18T17:45

политика

игорь карпенко

россия

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цик рф

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. ЦИК РФ в своей работе учитывает внешние факторы, прогнозирует риски и анализирует законодательные новации, которые могут затронуть электоральные процессы, заявила глава ведомства Элла Памфилова на встрече делегацией Центризбиркома Белоруссии."Мы учитываем внешние факторы и прогнозируем риски, анализируем законодательные новации, которые могут затронуть электоральные процессы и избирательную систему в целом. Наша главная задача – обеспечить безопасность системы от внешних угроз и общественный контроль за всеми процедурами избирательного процесса. Все это определяет уровень доверия к выборам. Технологические новшества – не самоцель, это способ создать максимально открытую и прозрачную избирательную систему", - сказала Памфилова, слова которой приводит сайт ЦИК.Делегация Центральной избирательной комиссии Белоруссии во главе с председателем Игорем Карпенко с рабочим визитом посетила ЦИК России. На встрече с белорусскими коллегами Памфилова поделилась опытом проведения выборов в России в рамках единого дня голосования, их информационного сопровождения, особенностями организации многодневного голосования, отметила важность работы с молодыми избирателями.Карпенко отметил важность постоянного обмена опытом между организаторами выборов двух стран. "Мы по аналогии с вами выходим на важный аспект – проведение единого дня голосования. Для нас это нововведение. И мы конечно должны учитывать все нюансы, чтобы качественно провести эту электоральную кампанию. Все наработки, в том числе технологические, которые мы сегодня увидели, безусловно важны для нас", - сказал Карпенко, которого цитирует пресс-служба российского Центризбиркома.

https://ria.ru/20220518/golosovanie-1789300234.html

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политика, игорь карпенко, россия, белоруссия, цик рф