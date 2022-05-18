https://ria.ru/20220518/trolleybus-1789199208.html
В Красноярске собрали первый в истории города троллейбус
В Красноярске собрали первый в истории города троллейбус - РИА Новости, 18.05.2022
В Красноярске собрали первый в истории города троллейбус
Красноярская и белорусская компании собрали первый в истории Красноярска троллейбус вместимостью в 90 пассажиров, оснащенный по всем современным стандартам,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:11
2022-05-18T12:11
2022-05-18T12:11
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КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Красноярская и белорусская компании собрали первый в истории Красноярска троллейбус вместимостью в 90 пассажиров, оснащенный по всем современным стандартам, сообщает пресс-служба губернатора региона.По ее данным, решение о совместной работе по производству электротранспорта на базе Красноярска было принято в ноябре 2021 года на встрече посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко и губернатора края Александра Усса."Новый троллейбус соответствует всем современным требованиям. Он рассчитан на 90 пассажиров и имеет 25 посадочных мест. Транспорт низкопольный, оборудован аппарелью для маломобильных пассажиров. В салоне есть кондиционер, камеры видеонаблюдения, мониторы, USB-зарядки для гаджетов и Wi-Fi. На сборку первого троллейбуса специалисты потратили три месяца", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что последующие троллейбусы будут собираться быстрее. При настроенном производстве и наличии всех комплектующих троллейбусы смогут собирать всего за месяц."Для нас, жителей края, это пусть и маленькое, но историческое событие... Учитывая, что электротранспорт является приоритетом для Красноярска, троллейбусы будут востребованы. В планах компаний расширение производственных площадок, а также видов сборки – это будут не только троллейбусы, но и трамваи, в которых также очень нуждается наш город", - цитирует Усса пресс-служба.Руководитель проекта по сборке техники компании "Белрус" Дмитрий Левченко рассказал, что кузов троллейбусов был доставлен в Красноярск из Белоруссии. Остальные детали – это комплектующие из России. "Сборка транспорта в Красноярске для покупателей из регионов Сибири удобна, потому что мы будем не только собирать машины, но и в дальнейшем здесь же на месте их обслуживать. За счет этого мы экономим время и деньги", – сказал он.
https://ria.ru/20220518/krasnoyarsk-1789149117.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, общество, красноярск, россия, александр усс, транспорт, общественный транспорт
В Красноярске собрали первый в истории города троллейбус
В Красноярске собрали первый в истории города троллейбус вместимостью в 90 пассажиров
КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости.
Красноярская и белорусская компании собрали первый в истории Красноярска троллейбус вместимостью в 90 пассажиров, оснащенный по всем современным стандартам, сообщает пресс-служба
губернатора региона.
По ее данным, решение о совместной работе по производству электротранспорта на базе Красноярска
было принято в ноябре 2021 года на встрече посла Белоруссии
в РФ Владимира Семашко
и губернатора края Александра Усса
.
"Новый троллейбус соответствует всем современным требованиям. Он рассчитан на 90 пассажиров и имеет 25 посадочных мест. Транспорт низкопольный, оборудован аппарелью для маломобильных пассажиров. В салоне есть кондиционер, камеры видеонаблюдения, мониторы, USB-зарядки для гаджетов и Wi-Fi. На сборку первого троллейбуса специалисты потратили три месяца", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что последующие троллейбусы будут собираться быстрее. При настроенном производстве и наличии всех комплектующих троллейбусы смогут собирать всего за месяц.
"Для нас, жителей края, это пусть и маленькое, но историческое событие... Учитывая, что электротранспорт является приоритетом для Красноярска, троллейбусы будут востребованы. В планах компаний расширение производственных площадок, а также видов сборки – это будут не только троллейбусы, но и трамваи, в которых также очень нуждается наш город", - цитирует Усса пресс-служба.
Руководитель проекта по сборке техники компании "Белрус" Дмитрий Левченко рассказал, что кузов троллейбусов был доставлен в Красноярск из Белоруссии. Остальные детали – это комплектующие из России. "Сборка транспорта в Красноярске для покупателей из регионов Сибири удобна, потому что мы будем не только собирать машины, но и в дальнейшем здесь же на месте их обслуживать. За счет этого мы экономим время и деньги", – сказал он.