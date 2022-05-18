https://ria.ru/20220518/trevoga-1789237223.html
СМИ: в Мадриде объявили санитарную тревогу из-за вспышки обезьяньей оспы
СМИ: в Мадриде объявили санитарную тревогу из-за вспышки обезьяньей оспы - РИА Новости, 18.05.2022
СМИ: в Мадриде объявили санитарную тревогу из-за вспышки обезьяньей оспы
Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:34
2022-05-18T14:34
2022-05-18T14:42
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МАДРИД, 18 мая – РИА Новости. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщает газета El País со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы ведомства.Вместе с тем, до настоящего момента Национальный центр микробиологии еще не завершил генетический анализ образцов, взятых у заразившихся, уточняет издание.Испания стала третьей европейской страной, где были обнаружены случаи заражения обезьяньей оспой, после Великобритании и Португалии.До настоящего времени медицинским службам не удалось выявить связь между заразившимися, что означает, что существует несколько цепочек передачи вируса.Болезнь передается через прямой физический контакт и воздушно-капельным путем и в основном распространена в Центральной и Западной Африке, где ею заражаются по большей части дети и уровень смертности колеблется от 4 до 22%.Инкубационный период длится от пяти до 21 дня, а симптомами обезьяньей оспы являются повышенная температура, боли в спине и мышцах, озноб и усталость.
https://ria.ru/20220516/ospa-1788891557.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220508/1787549037.html
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в мире, здоровье - общество, испания, великобритания, португалия, оспа
14:34 18.05.2022 (обновлено: 14:42 18.05.2022)
СМИ: в Мадриде объявили санитарную тревогу из-за вспышки обезьяньей оспы
El País: в Мадриде ввели режим санитарной тревоги из-за вспышки обезьяньей оспы