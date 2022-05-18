https://ria.ru/20220518/tovarooborot-1789240239.html

Товарооборот между Москвой и Ближним Востоком может вырасти к 2025 году

Товарооборот между Москвой и Ближним Востоком может вырасти к 2025 году - РИА Новости, 18.05.2022

Товарооборот между Москвой и Ближним Востоком может вырасти к 2025 году

Москва может увеличить товарооборот с Ближним Востоком на 20% к 2025 году, сообщила в среду замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:46

2022-05-18T14:46

2022-05-18T15:34

экономика

москва

ближний восток

сша

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва может увеличить товарооборот с Ближним Востоком на 20% к 2025 году, сообщила в среду замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова в рамках пресс-брифинга международного телемоста Moscow-GCC 2022, который прошел в МИА "Россия сегодня".Она отметила, что по объему, при сохранении текущих тенденций, на первое место среди стран Ближнего Востока может выйти Турция, но в топ-3 могут войти ОАЭ и Саудовская Аравия.По словам замглавы ДИПП, сегодня очевидна взаимная заинтересованность нашей страны и стран Ближнего Востока в продвижении товаров, наращиванию инвестиций и локализации производств.Также замглавы ДИПП рассказала, что основу столичного экспорта на Ближний Восток сегодня составляет аппаратура, электроника и продукция пищевой промышленности. Из аппаратуры и электроники наибольшим спросом пользуются аппараты связи, измерительные приборы и медицинская техника. Из пищевой продукции особой популярностью пользуются кондитерские изделия и шоколад.Видеомост "MOSCOW – GCC 2022", посвященный возможностям торгово-экономического сотрудничества московских компаний с партнерами в странах Персидского залива, состоялся в среду на площадке МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20220411/investory-1782981470.html

https://ria.ru/20220330/tovarooborot-1780834092.html

москва

ближний восток

сша

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экономика, москва, ближний восток, сша