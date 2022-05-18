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Товарооборот между Москвой и Ближним Востоком может вырасти к 2025 году - РИА Новости, 18.05.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220518/tovarooborot-1789240239.html
Товарооборот между Москвой и Ближним Востоком может вырасти к 2025 году
Товарооборот между Москвой и Ближним Востоком может вырасти к 2025 году - РИА Новости, 18.05.2022
Товарооборот между Москвой и Ближним Востоком может вырасти к 2025 году
Москва может увеличить товарооборот с Ближним Востоком на 20% к 2025 году, сообщила в среду замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:46
2022-05-18T15:34
экономика
москва
ближний восток
сша
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва может увеличить товарооборот с Ближним Востоком на 20% к 2025 году, сообщила в среду замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова в рамках пресс-брифинга международного телемоста Moscow-GCC 2022, который прошел в МИА "Россия сегодня".Она отметила, что по объему, при сохранении текущих тенденций, на первое место среди стран Ближнего Востока может выйти Турция, но в топ-3 могут войти ОАЭ и Саудовская Аравия.По словам замглавы ДИПП, сегодня очевидна взаимная заинтересованность нашей страны и стран Ближнего Востока в продвижении товаров, наращиванию инвестиций и локализации производств.Также замглавы ДИПП рассказала, что основу столичного экспорта на Ближний Восток сегодня составляет аппаратура, электроника и продукция пищевой промышленности. Из аппаратуры и электроники наибольшим спросом пользуются аппараты связи, измерительные приборы и медицинская техника. Из пищевой продукции особой популярностью пользуются кондитерские изделия и шоколад.Видеомост "MOSCOW – GCC 2022", посвященный возможностям торгово-экономического сотрудничества московских компаний с партнерами в странах Персидского залива, состоялся в среду на площадке МИА "Россия сегодня".
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экономика, москва, ближний восток, сша
14:46 18.05.2022 (обновлено: 15:34 18.05.2022)
 
Товарооборот между Москвой и Ближним Востоком может вырасти к 2025 году

Москва может увеличить товарооборот с Ближним Востоком на 20 процентов к 2025 году

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКонтейнеры на международном грузовом терминале
Контейнеры на международном грузовом терминале - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва может увеличить товарооборот с Ближним Востоком на 20% к 2025 году, сообщила в среду замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова в рамках пресс-брифинга международного телемоста Moscow-GCC 2022, который прошел в МИА "Россия сегодня".
"Пятьдесят пять миллиардов долларов США - товарооборот с Ближним Востоком Российской Федерации, 37% из них - это доля Москвы в товарообороте, и наши предварительные оценки, что Москва может достигнуть увеличение товарооборота на 20% к 2025 году", - сказала Степанова.
Она отметила, что по объему, при сохранении текущих тенденций, на первое место среди стран Ближнего Востока может выйти Турция, но в топ-3 могут войти ОАЭ и Саудовская Аравия.
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По словам замглавы ДИПП, сегодня очевидна взаимная заинтересованность нашей страны и стран Ближнего Востока в продвижении товаров, наращиванию инвестиций и локализации производств.
"Ближний Восток - это регион, который не так далеко от нас находится, регион очень перспективный, и мы рассматриваем его в качестве одного из главных направлений нашей экспортной деятельности. Регион открывает для московских компаний новые возможности, а у города есть все возможности им помочь, подсказать и найти новых контрагентов в странах Ближнего Востока", - указала Степанова.
Также замглавы ДИПП рассказала, что основу столичного экспорта на Ближний Восток сегодня составляет аппаратура, электроника и продукция пищевой промышленности. Из аппаратуры и электроники наибольшим спросом пользуются аппараты связи, измерительные приборы и медицинская техника. Из пищевой продукции особой популярностью пользуются кондитерские изделия и шоколад.
Видеомост "MOSCOW – GCC 2022", посвященный возможностям торгово-экономического сотрудничества московских компаний с партнерами в странах Персидского залива, состоялся в среду на площадке МИА "Россия сегодня".
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