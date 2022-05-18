https://ria.ru/20220518/tonneleprokhodka-1789189914.html

Бочкарев: тоннелепроходка до станции метро "Внуково" выполнена наполовину

Бочкарев: тоннелепроходка до станции метро "Внуково" выполнена наполовину - РИА Новости, 18.05.2022

Бочкарев: тоннелепроходка до станции метро "Внуково" выполнена наполовину

Проходка тоннелей Солнцевской линии метро между строящимися станциями "Пыхтино" и "Внуково" выполнена на 52%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:40

2022-05-18T11:40

2022-05-18T11:40

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 18 мая - РИА Недвижимость. Проходка тоннелей Солнцевской линии метро между строящимися станциями "Пыхтино" и "Внуково" выполнена на 52%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Шестиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс "Роза" прошел более 900 метров левого перегонного тоннеля, по соседству ведет проходку шестиметровая "Наталья", она прошла порядка 170 метров", – рассказал заммэра.Он уточнил, что общая строительная готовность всего участка оценивается в 43%. На станции "Пыхтино" ведется отделка служебных помещений, а на станции "Внуково" завершается разработка грунта и работы по креплению котлована. Готовность метромоста между станциями оценивается в три четверти.Строить участок Калининско-Солнцевской линии протяженностью почти пять километров со станциями "Пыхтино" и "Внуково" начали в октябре 2019 года. Завершить строительство планируется в 2023 году. Станция "Внуково" будет подземной, ее интегрируют в инфраструктуру аэропорта Внуково. С нее можно будет выйти в подземный переход, ведущий к терминалу "А" и аэроэкспрессам, и через наземный павильон на Вокзальную площадь.

https://ria.ru/20220512/mtsd-4-1788070826.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва