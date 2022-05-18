https://ria.ru/20220518/tonneleprokhodka-1789189914.html
Бочкарев: тоннелепроходка до станции метро "Внуково" выполнена наполовину
Бочкарев: тоннелепроходка до станции метро "Внуково" выполнена наполовину - РИА Новости, 18.05.2022
Бочкарев: тоннелепроходка до станции метро "Внуково" выполнена наполовину
Проходка тоннелей Солнцевской линии метро между строящимися станциями "Пыхтино" и "Внуково" выполнена на 52%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:40
2022-05-18T11:40
2022-05-18T11:40
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 18 мая - РИА Недвижимость. Проходка тоннелей Солнцевской линии метро между строящимися станциями "Пыхтино" и "Внуково" выполнена на 52%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Шестиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс "Роза" прошел более 900 метров левого перегонного тоннеля, по соседству ведет проходку шестиметровая "Наталья", она прошла порядка 170 метров", – рассказал заммэра.Он уточнил, что общая строительная готовность всего участка оценивается в 43%. На станции "Пыхтино" ведется отделка служебных помещений, а на станции "Внуково" завершается разработка грунта и работы по креплению котлована. Готовность метромоста между станциями оценивается в три четверти.Строить участок Калининско-Солнцевской линии протяженностью почти пять километров со станциями "Пыхтино" и "Внуково" начали в октябре 2019 года. Завершить строительство планируется в 2023 году. Станция "Внуково" будет подземной, ее интегрируют в инфраструктуру аэропорта Внуково. С нее можно будет выйти в подземный переход, ведущий к терминалу "А" и аэроэкспрессам, и через наземный павильон на Вокзальную площадь.
https://ria.ru/20220512/mtsd-4-1788070826.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
МОСКВА, 18 мая - РИА Недвижимость.
Проходка тоннелей Солнцевской линии метро между строящимися станциями "Пыхтино" и "Внуково" выполнена на 52%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев
.
"Шестиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс "Роза" прошел более 900 метров левого перегонного тоннеля, по соседству ведет проходку шестиметровая "Наталья", она прошла порядка 170 метров", – рассказал заммэра.
Он уточнил, что общая строительная готовность всего участка оценивается в 43%. На станции "Пыхтино" ведется отделка служебных помещений, а на станции "Внуково" завершается разработка грунта и работы по креплению котлована. Готовность метромоста между станциями оценивается в три четверти.
Строить участок Калининско-Солнцевской линии протяженностью почти пять километров со станциями "Пыхтино" и "Внуково" начали в октябре 2019 года. Завершить строительство планируется в 2023 году. Станция "Внуково" будет подземной, ее интегрируют в инфраструктуру аэропорта Внуково. С нее можно будет выйти в подземный переход, ведущий к терминалу "А" и аэроэкспрессам, и через наземный павильон на Вокзальную площадь.