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Бочкарев: тоннелепроходка до станции метро "Внуково" выполнена наполовину - РИА Новости, 18.05.2022
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Бочкарев: тоннелепроходка до станции метро "Внуково" выполнена наполовину
Бочкарев: тоннелепроходка до станции метро "Внуково" выполнена наполовину - РИА Новости, 18.05.2022
Бочкарев: тоннелепроходка до станции метро "Внуково" выполнена наполовину
Проходка тоннелей Солнцевской линии метро между строящимися станциями "Пыхтино" и "Внуково" выполнена на 52%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:40
2022-05-18T11:40
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 18 мая - РИА Недвижимость. Проходка тоннелей Солнцевской линии метро между строящимися станциями "Пыхтино" и "Внуково" выполнена на 52%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Шестиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс "Роза" прошел более 900 метров левого перегонного тоннеля, по соседству ведет проходку шестиметровая "Наталья", она прошла порядка 170 метров", – рассказал заммэра.Он уточнил, что общая строительная готовность всего участка оценивается в 43%. На станции "Пыхтино" ведется отделка служебных помещений, а на станции "Внуково" завершается разработка грунта и работы по креплению котлована. Готовность метромоста между станциями оценивается в три четверти.Строить участок Калининско-Солнцевской линии протяженностью почти пять километров со станциями "Пыхтино" и "Внуково" начали в октябре 2019 года. Завершить строительство планируется в 2023 году. Станция "Внуково" будет подземной, ее интегрируют в инфраструктуру аэропорта Внуково. С нее можно будет выйти в подземный переход, ведущий к терминалу "А" и аэроэкспрессам, и через наземный павильон на Вокзальную площадь.
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
11:40 18.05.2022
 

Бочкарев: тоннелепроходка до станции метро "Внуково" выполнена наполовину

© МоскомархитектураПроект станции московского метро "Внуково"
Проект станции московского метро Внуково
© Москомархитектура
Проект станции московского метро "Внуково"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Недвижимость. Проходка тоннелей Солнцевской линии метро между строящимися станциями "Пыхтино" и "Внуково" выполнена на 52%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Шестиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс "Роза" прошел более 900 метров левого перегонного тоннеля, по соседству ведет проходку шестиметровая "Наталья", она прошла порядка 170 метров", – рассказал заммэра.
Он уточнил, что общая строительная готовность всего участка оценивается в 43%. На станции "Пыхтино" ведется отделка служебных помещений, а на станции "Внуково" завершается разработка грунта и работы по креплению котлована. Готовность метромоста между станциями оценивается в три четверти.
Строить участок Калининско-Солнцевской линии протяженностью почти пять километров со станциями "Пыхтино" и "Внуково" начали в октябре 2019 года. Завершить строительство планируется в 2023 году. Станция "Внуково" будет подземной, ее интегрируют в инфраструктуру аэропорта Внуково. С нее можно будет выйти в подземный переход, ведущий к терминалу "А" и аэроэкспрессам, и через наземный павильон на Вокзальную площадь.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
12 мая, 11:20
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Стройкомплекс МосквыАндрей БочкаревМосква
 
 
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