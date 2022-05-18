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Жителя Тверской области будут судить за портрет Гитлера - РИА Новости, 18.05.2022
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Жителя Тверской области будут судить за портрет Гитлера
Жителя Тверской области будут судить за портрет Гитлера - РИА Новости, 18.05.2022
Жителя Тверской области будут судить за портрет Гитлера
Житель Тверской области предстанет перед судом по делу о реабилитации нацизма после направления в 2020 году фотографии Адольфа Гитлера на сайт "Бессмертного... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:44
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россия
тверская область
акция "бессмертный полк"
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РЯЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Житель Тверской области предстанет перед судом по делу о реабилитации нацизма после направления в 2020 году фотографии Адольфа Гитлера на сайт "Бессмертного полка", сообщила прокуратура региона.По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый оформил анкету с изображением Гитлера, указав недостоверные сведения о том, что на фотографии изображен другой человек. Фото подлежало размещению на сайте, посвященном патриотическому движению "Бессмертный полк", отмечает прокуратура."В результате совершения данных действий он проявил пренебрежительное отношение к празднованию 9 Мая – Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, публично распространил сведения, выражающие явное неуважение обществу о дне воинской славы России, связанном с защитой Отечества", - подчеркивается в сообщении.
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россия, тверская область, акция "бессмертный полк"
19:44 18.05.2022 (обновлено: 20:04 18.05.2022)
 
Жителя Тверской области будут судить за портрет Гитлера

Жителя Тверской области будут судить за портрет Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУчастница "Бессмертного полка"
Участница Бессмертного полка - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Участница "Бессмертного полка". Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Житель Тверской области предстанет перед судом по делу о реабилитации нацизма после направления в 2020 году фотографии Адольфа Гитлера на сайт "Бессмертного полка", сообщила прокуратура региона.
"Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)... Уголовное дело направлено в Тверской областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый оформил анкету с изображением Гитлера, указав недостоверные сведения о том, что на фотографии изображен другой человек. Фото подлежало размещению на сайте, посвященном патриотическому движению "Бессмертный полк", отмечает прокуратура.
"В результате совершения данных действий он проявил пренебрежительное отношение к празднованию 9 Мая – Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, публично распространил сведения, выражающие явное неуважение обществу о дне воинской славы России, связанном с защитой Отечества", - подчеркивается в сообщении.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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