https://ria.ru/20220518/sud-1789333333.html

Жителя Тверской области будут судить за портрет Гитлера

Жителя Тверской области будут судить за портрет Гитлера - РИА Новости, 18.05.2022

Жителя Тверской области будут судить за портрет Гитлера

Житель Тверской области предстанет перед судом по делу о реабилитации нацизма после направления в 2020 году фотографии Адольфа Гитлера на сайт "Бессмертного... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T19:44

2022-05-18T19:44

2022-05-18T20:04

россия

тверская область

акция "бессмертный полк"

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РЯЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Житель Тверской области предстанет перед судом по делу о реабилитации нацизма после направления в 2020 году фотографии Адольфа Гитлера на сайт "Бессмертного полка", сообщила прокуратура региона.По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый оформил анкету с изображением Гитлера, указав недостоверные сведения о том, что на фотографии изображен другой человек. Фото подлежало размещению на сайте, посвященном патриотическому движению "Бессмертный полк", отмечает прокуратура."В результате совершения данных действий он проявил пренебрежительное отношение к празднованию 9 Мая – Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, публично распространил сведения, выражающие явное неуважение обществу о дне воинской славы России, связанном с защитой Отечества", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220517/diskreditatsiya-1789094311.html

россия

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россия, тверская область, акция "бессмертный полк"