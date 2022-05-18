19:44 18.05.2022 (обновлено: 20:04 18.05.2022)
Жителя Тверской области будут судить за портрет Гитлера
Жителя Тверской области будут судить за портрет Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
Участница "Бессмертного полка". Архивное фото
РЯЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Житель Тверской области предстанет перед судом по делу о реабилитации нацизма после направления в 2020 году фотографии Адольфа Гитлера на сайт "Бессмертного полка", сообщила прокуратура региона.
"Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)... Уголовное дело направлено в Тверской областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый оформил анкету с изображением Гитлера, указав недостоверные сведения о том, что на фотографии изображен другой человек. Фото подлежало размещению на сайте, посвященном патриотическому движению "Бессмертный полк", отмечает прокуратура.
"В результате совершения данных действий он проявил пренебрежительное отношение к празднованию 9 Мая – Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, публично распространил сведения, выражающие явное неуважение обществу о дне воинской славы России, связанном с защитой Отечества", - подчеркивается в сообщении.