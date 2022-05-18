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В "Студвесне — 2022" принимают участие более пяти тысяч студентов - РИА Новости, 18.05.2022
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В "Студвесне — 2022" принимают участие более пяти тысяч студентов
В "Студвесне — 2022" принимают участие более пяти тысяч студентов - РИА Новости, 18.05.2022
В "Студвесне — 2022" принимают участие более пяти тысяч студентов
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в приветственном обращении к участникам ХХХ Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна",... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:40
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в приветственном обращении к участникам ХХХ Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", сообщил что в фестивале принимают участие более 5 тысяч студентов, а наблюдают за ним более 200 тысяч зрителей."Фестиваль в тридцатый раз объединяет талантливых молодых россиян. Масштаб этого года впечатляет: 5000 студентов, 2000 организаторов и волонтёров, более 200 тысяч зрителей из разных уголков нашей огромной страны", - сказал Фальков.Министр отметил, что все участники получают бесценный опыт, полезные знания и новые знакомства."За 30 лет "Студенческая весна" расширилась до масштабов целого молодёжного движения. В этом году фестивальные мероприятия посвящены году культурного наследия народов России. Сегодня, как никогда, важно поддерживать и укреплять взаимодействие и дружбу молодого поколения нашего многонационального народа", - сказал Фальков.Юбилейный всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" откроется в среду в Самаре. По данным организаторов, в рамках фестиваля будут работать открытые городские площадки, чтобы выступления участников студвесны могли увидеть не только члены профессионального жюри, но и жители и гости Самарской области. По данным организаторов, в Самару приедут делегации из всех субъектов РФ и гости из дружественных стран. Церемония закрытия студвесны пройдет 23 мая в Ледовом дворце спорта.
https://ria.ru/20220513/studvesna-1788396435.html
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россия, самара, самарская область
18:40 18.05.2022 (обновлено: 18:52 18.05.2022)
 
В "Студвесне — 2022" принимают участие более пяти тысяч студентов

Фальков: в "Студвесне — 2022" принимают участие более пяти тысяч студентов

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в фотобанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в приветственном обращении к участникам ХХХ Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", сообщил что в фестивале принимают участие более 5 тысяч студентов, а наблюдают за ним более 200 тысяч зрителей.
"Фестиваль в тридцатый раз объединяет талантливых молодых россиян. Масштаб этого года впечатляет: 5000 студентов, 2000 организаторов и волонтёров, более 200 тысяч зрителей из разных уголков нашей огромной страны", - сказал Фальков.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 17:35
Азаров рассказал о новшествах при проведении всероссийской студвесны
Министр отметил, что все участники получают бесценный опыт, полезные знания и новые знакомства.
"За 30 лет "Студенческая весна" расширилась до масштабов целого молодёжного движения. В этом году фестивальные мероприятия посвящены году культурного наследия народов России. Сегодня, как никогда, важно поддерживать и укреплять взаимодействие и дружбу молодого поколения нашего многонационального народа", - сказал Фальков.
Юбилейный всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" откроется в среду в Самаре. По данным организаторов, в рамках фестиваля будут работать открытые городские площадки, чтобы выступления участников студвесны могли увидеть не только члены профессионального жюри, но и жители и гости Самарской области. По данным организаторов, в Самару приедут делегации из всех субъектов РФ и гости из дружественных стран. Церемония закрытия студвесны пройдет 23 мая в Ледовом дворце спорта.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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Фальков подписал приказ о сотрудничестве между вузами России, ДНР и ЛНР
 
РоссияСамараСамарская область
 
 
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