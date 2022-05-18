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Чавушоглу заявил, что провел "хорошую встречу" с госсекретарем США
Чавушоглу заявил, что провел "хорошую встречу" с госсекретарем США - РИА Новости, 18.05.2022
Чавушоглу заявил, что провел "хорошую встречу" с госсекретарем США
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что провел "хорошую встречу" со своим американским коллегой Энтони Блинкеном. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T22:15
2022-05-18T22:15
2022-05-18T22:15
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ООН, 18 мая - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что провел "хорошую встречу" со своим американским коллегой Энтони Блинкеном."Мы провели хорошую встречу", - сказал он журналистам.Встреча Чавушоглу и Блинкена прошла на фоне новостей о том, что Анкара заблокировала заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.Ранее появились публикации о том, что Турция за одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО требует отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, включения ее в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США за покупку российских систем ПВО С-400.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов".
https://ria.ru/20220518/nato-1789340835.html
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в мире, цены на нефть, турция, швеция, финляндия, нато, f-35, с-400 «триумф»
Чавушоглу заявил, что провел "хорошую встречу" с госсекретарем США
Чавушоглу заявил, что провел "хорошую встречу" с госсекретарем США Блинкеном