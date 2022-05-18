Рейтинг@Mail.ru
Чавушоглу заявил, что провел "хорошую встречу" с госсекретарем США - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/ssha-1789353750.html
Чавушоглу заявил, что провел "хорошую встречу" с госсекретарем США
Чавушоглу заявил, что провел "хорошую встречу" с госсекретарем США - РИА Новости, 18.05.2022
Чавушоглу заявил, что провел "хорошую встречу" с госсекретарем США
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что провел "хорошую встречу" со своим американским коллегой Энтони Блинкеном. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T22:15
2022-05-18T22:15
в мире
цены на нефть
турция
швеция
финляндия
нато
f-35
с-400 «триумф»
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778448869_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_f5089574a0e5a6af06a2c0adec5e8827.jpg
ООН, 18 мая - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что провел "хорошую встречу" со своим американским коллегой Энтони Блинкеном."Мы провели хорошую встречу", - сказал он журналистам.Встреча Чавушоглу и Блинкена прошла на фоне новостей о том, что Анкара заблокировала заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.Ранее появились публикации о том, что Турция за одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО требует отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, включения ее в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США за покупку российских систем ПВО С-400.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов".
https://ria.ru/20220518/nato-1789340835.html
https://ria.ru/20220518/nato-1789335646.html
турция
швеция
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778448869_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_7df9436acc37242223b4845b279e5cd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, турция, швеция, финляндия, нато, f-35, с-400 «триумф»
22:15 18.05.2022
 
Чавушоглу заявил, что провел "хорошую встречу" с госсекретарем США

Чавушоглу заявил, что провел "хорошую встречу" с госсекретарем США Блинкеном

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 мая - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что провел "хорошую встречу" со своим американским коллегой Энтони Блинкеном.
"Мы провели хорошую встречу", - сказал он журналистам.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и послы Финляндии и Швеции - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
20:33
Пентагон не подтвердил выдвижение Турцией условий по Финляндии и Швеции
Встреча Чавушоглу и Блинкена прошла на фоне новостей о том, что Анкара заблокировала заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.
Ранее появились публикации о том, что Турция за одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО требует отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, включения ее в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США за покупку российских систем ПВО С-400.
В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов".
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
19:57
Эксперты считают, что Турция одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО
 
В миреЦены на нефтьТурцияШвецияФинляндияНАТОF-35С-400 «Триумф»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала