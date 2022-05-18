https://ria.ru/20220518/ssha-1789349592.html

США уверены, что озабоченности Турции по расширению НАТО удастся разрешить

США уверены, что озабоченности Турции по расширению НАТО удастся разрешить - РИА Новости, 18.05.2022

США уверены, что озабоченности Турции по расширению НАТО удастся разрешить

США считают, что озабоченности Турции относительно вступления Швеции и Финляндии в НАТО в конечном счете удастся устранить, заявил в среду помощник... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T21:41

2022-05-18T21:41

2022-05-18T22:20

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сша

турция

швеция

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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. США считают, что озабоченности Турции относительно вступления Швеции и Финляндии в НАТО в конечном счете удастся устранить, заявил в среду помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Озабоченности Турции могут быть разрешены", - сказал в ходе брифинга Салливан, выразив уверенность, что процесс принятия Швеции и Финляндии в альянс пройдет успешно.Представитель Белого дома добавил, что Хельсинки и Стокгольм напрямую работают с Анкарой над устранением ее озабоченностей, однако и США также содействуют этому диалогу.

https://ria.ru/20220518/posolstvo-1789337785.html

сша

турция

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в мире, сша, турция, швеция