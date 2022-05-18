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США уверены, что озабоченности Турции по расширению НАТО удастся разрешить - РИА Новости, 18.05.2022
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США уверены, что озабоченности Турции по расширению НАТО удастся разрешить
США уверены, что озабоченности Турции по расширению НАТО удастся разрешить - РИА Новости, 18.05.2022
США уверены, что озабоченности Турции по расширению НАТО удастся разрешить
США считают, что озабоченности Турции относительно вступления Швеции и Финляндии в НАТО в конечном счете удастся устранить, заявил в среду помощник... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T21:41
2022-05-18T22:20
в мире
сша
турция
швеция
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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. США считают, что озабоченности Турции относительно вступления Швеции и Финляндии в НАТО в конечном счете удастся устранить, заявил в среду помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Озабоченности Турции могут быть разрешены", - сказал в ходе брифинга Салливан, выразив уверенность, что процесс принятия Швеции и Финляндии в альянс пройдет успешно.Представитель Белого дома добавил, что Хельсинки и Стокгольм напрямую работают с Анкарой над устранением ее озабоченностей, однако и США также содействуют этому диалогу.
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в мире, сша, турция, швеция
21:41 18.05.2022 (обновлено: 22:20 18.05.2022)
 
США уверены, что озабоченности Турции по расширению НАТО удастся разрешить

Салливан: США уверены, что озабоченности Турции по расширению НАТО удастся разрешить

© AP Photo / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. США считают, что озабоченности Турции относительно вступления Швеции и Финляндии в НАТО в конечном счете удастся устранить, заявил в среду помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Озабоченности Турции могут быть разрешены", - сказал в ходе брифинга Салливан, выразив уверенность, что процесс принятия Швеции и Финляндии в альянс пройдет успешно.
Представитель Белого дома добавил, что Хельсинки и Стокгольм напрямую работают с Анкарой над устранением ее озабоченностей, однако и США также содействуют этому диалогу.
Здание посольства США в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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