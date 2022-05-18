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США используют биоразработки, идущие из Третьего рейха, заявили в Совбезе
США используют биоразработки, идущие из Третьего рейха, заявили в Совбезе - РИА Новости, 18.05.2022
США используют биоразработки, идущие из Третьего рейха, заявили в Совбезе
США сейчас активно используют против суверенных государств биологические и медицинские разработки, идущие еще из гитлеровской Германии, заявил замсекретаря... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:59
2022-05-18T17:59
2022-05-18T17:59
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США сейчас активно используют против суверенных государств биологические и медицинские разработки, идущие еще из гитлеровской Германии, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.США стремились завладеть научным потенциалом Третьего рейха, сказал Венедиктов в среду на встрече с послами иностранных государств в Москве."Еще в конце (Второй мировой) войны в США была разработана операция "Скрепка", в соответствии с которой из Европы было вывезено не менее 1,6 тысячи нацистских ученых. В результате в руки США попали все биологические и медицинские разработки, которые сегодня активно используются против суверенных государств", - добавил Венедиктов.
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сша, москва, европа
США используют биоразработки, идущие из Третьего рейха, заявили в Совбезе
Александр Венедиктов: США используют биоразработки, идущие из Третьего рейха