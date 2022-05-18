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Российские отряды разминирования проверили 35 зданий в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.05.2022
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Российские отряды разминирования проверили 35 зданий в ДНР и ЛНР
Российские отряды разминирования проверили 35 зданий в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.05.2022
Российские отряды разминирования проверили 35 зданий в ДНР и ЛНР
На территориях Донецкой и Луганской народных республик отрядами разминирования ВС РФ и МЧС России были проверены 1 537,3 га территории, в том числе за сутки... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T21:38
2022-05-18T21:38
специальная военная операция на украине
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россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. На территориях Донецкой и Луганской народных республик отрядами разминирования ВС РФ и МЧС России были проверены 1 537,3 га территории, в том числе за сутки 65,6 га, 7,6 км дорог, один мост и 35 зданий, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по разминированию местности и объектов на территории Донецкой и Луганской народных республик. Всего проверено 1 537,3 га, в том числе за сутки – 65,6 га, 35 зданий (из них две больницы, две школы), один мост и 7,6 км дорог", - сказал Мизинцев.Генерал подчеркнул, что в ходе разминирования местности и объектов был обнаружен и обезврежен 7 151 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки – 3 923.
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
21:38 18.05.2022
 
Российские отряды разминирования проверили 35 зданий в ДНР и ЛНР

Российские отряды разминирования проверили 35 зданий на территориях ДНР и ЛНР

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПредупреждающая табличка во время разминирования военнослужащими инженерно-саперной бригады ВС РФ противотанковых мин на Арабатской стрелке
Предупреждающая табличка во время разминирования военнослужащими инженерно-саперной бригады ВС РФ противотанковых мин на Арабатской стрелке - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Предупреждающая табличка во время разминирования военнослужащими инженерно-саперной бригады ВС РФ противотанковых мин на Арабатской стрелке. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. На территориях Донецкой и Луганской народных республик отрядами разминирования ВС РФ и МЧС России были проверены 1 537,3 га территории, в том числе за сутки 65,6 га, 7,6 км дорог, один мост и 35 зданий, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по разминированию местности и объектов на территории Донецкой и Луганской народных республик. Всего проверено 1 537,3 га, в том числе за сутки – 65,6 га, 35 зданий (из них две больницы, две школы), один мост и 7,6 км дорог", - сказал Мизинцев.
Генерал подчеркнул, что в ходе разминирования местности и объектов был обнаружен и обезврежен 7 151 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки – 3 923.
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