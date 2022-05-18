https://ria.ru/20220518/spetsoperatsiya-1789349257.html

Российские отряды разминирования проверили 35 зданий в ДНР и ЛНР

Российские отряды разминирования проверили 35 зданий в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.05.2022

Российские отряды разминирования проверили 35 зданий в ДНР и ЛНР

На территориях Донецкой и Луганской народных республик отрядами разминирования ВС РФ и МЧС России были проверены 1 537,3 га территории, в том числе за сутки... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T21:38

2022-05-18T21:38

2022-05-18T21:38

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. На территориях Донецкой и Луганской народных республик отрядами разминирования ВС РФ и МЧС России были проверены 1 537,3 га территории, в том числе за сутки 65,6 га, 7,6 км дорог, один мост и 35 зданий, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по разминированию местности и объектов на территории Донецкой и Луганской народных республик. Всего проверено 1 537,3 га, в том числе за сутки – 65,6 га, 35 зданий (из них две больницы, две школы), один мост и 7,6 км дорог", - сказал Мизинцев.Генерал подчеркнул, что в ходе разминирования местности и объектов был обнаружен и обезврежен 7 151 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки – 3 923.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр