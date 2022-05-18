https://ria.ru/20220518/spetsoperatsiya-1789330643.html

В СБ назвали спецоперацию важнейшим этапом борьбы с глобальным нацизмом

В СБ назвали спецоперацию важнейшим этапом борьбы с глобальным нацизмом - РИА Новости, 18.05.2022

В СБ назвали спецоперацию важнейшим этапом борьбы с глобальным нацизмом

Российская специальная военная операция на Украине - это важнейший этап борьбы с нацизмом как с глобальным явлением, заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T19:31

2022-05-18T19:31

2022-05-18T19:37

специальная военная операция на украине

украина

россия

в мире

ситуация в днр и лнр

совет безопасности рф

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская специальная военная операция на Украине - это важнейший этап борьбы с нацизмом как с глобальным явлением, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.Выступая в среду в Москве на встрече с иностранными послами, Венедиктов назвал крайне опасной угрозой попытки возрождения европейского фашизма, которые Запад использует как один из гибридных инструментов, пытаясь сохранить свое доминирование.Не менее деятельное участие западными странами во главе с США принималось и принимается в создании и поддержке украинского национализма, отметил замсекретаря Совбеза. "Кстати, только две страны в мире, США и Украина, регулярно отказываются осуждать нацизм в ООН и на других мировых площадках", - указал Венедиктов.Сегодня украинским националистам оказывается прямая поддержка европейскими странами, включая ФРГ, отметил Венедиктов. К примеру, имеется информация о том, что откровенно неонацистская партия "Третий путь"* поставляет снаряжение на Украину, известно о многолетних контактах "Третьего пути"* с украинской партией "Национальный корпус"* и ее боевым крылом полком "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело), добавил Венедиктов.И при этом сегодня очень многие и на Украине, и в Европе удивляются, слыша о необходимости денацификации Украины, отметил замсекретаря СБ."Таким образом, учитывая исторический опыт, в качестве главной цели должно рассматриваться искоренение самих источников распространения нацистской идеологии. Без выполнения этого условия, без глубоких и последовательных преобразований угроза возрождения нацизма сохраняется. Именно поэтому цель России состоит в том, чтобы разгромить плацдарм неонацизма, который создан у наших границ усилиями Запада", - сказал Венедиктов."Более того, видим в специальной операции важнейший этап борьбы с нацизмом как с глобальным явлением", - подчеркнул он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Организации, деятельность которых запрещена в России

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

украина

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, россия, в мире, ситуация в днр и лнр, совет безопасности рф