https://ria.ru/20220518/spetsoperatsiya-1789183351.html

ВС России уничтожили 172 украинских самолета за время спецоперации

ВС России уничтожили 172 украинских самолета за время спецоперации - РИА Новости, 18.05.2022

ВС России уничтожили 172 украинских самолета за время спецоперации

Россия за время проведения специальной военной операции уничтожила 172 самолёта и 125 вертолетов, заявил в среду на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:08

2022-05-18T11:08

2022-05-18T11:08

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия за время проведения специальной военной операции уничтожила 172 самолёта и 125 вертолетов, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 172 самолета, 125 вертолетов, 927 беспилотных летательных аппаратов, 311 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 3139 танков и других боевых бронированных машин, 389 установок реактивных систем залпового огня, 1548 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2997 единиц специальной военной автомобильной техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)