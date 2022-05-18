https://ria.ru/20220518/spetsoperatsiya-1789183351.html
ВС России уничтожили 172 украинских самолета за время спецоперации
ВС России уничтожили 172 украинских самолета за время спецоперации - РИА Новости, 18.05.2022
ВС России уничтожили 172 украинских самолета за время спецоперации
Россия за время проведения специальной военной операции уничтожила 172 самолёта и 125 вертолетов, заявил в среду на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:08
2022-05-18T11:08
2022-05-18T11:08
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_48a46db3a4f4cba7f9a43d26dae9af7c.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия за время проведения специальной военной операции уничтожила 172 самолёта и 125 вертолетов, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 172 самолета, 125 вертолетов, 927 беспилотных летательных аппаратов, 311 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 3139 танков и других боевых бронированных машин, 389 установок реактивных систем залпового огня, 1548 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2997 единиц специальной военной автомобильной техники.
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_1db26cdc4f61869c5eb9464a2d80430a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
ВС России уничтожили 172 украинских самолета за время спецоперации
Минобороны: ВС России уничтожили 172 украинских самолета за время спецоперации