https://ria.ru/20220518/soveschanie-1789214191.html

Путин пока не планирует проводить серию военных совещаний

Путин пока не планирует проводить серию военных совещаний - РИА Новости, 18.05.2022

Путин пока не планирует проводить серию военных совещаний

Серия военных совещаний с участием президента России Владимира Путина пока не планируется, она состоится позже, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:07

2022-05-18T13:07

2022-05-18T13:07

россия

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Серия военных совещаний с участием президента России Владимира Путина пока не планируется, она состоится позже, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Нет, не планируется, пока не планируется (серия военных совещаний - ред.). Но очевидно, что сейчас и военные заняты, и главнокомандующие заняты, поэтому, конечно, вся серия состоится позже", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220513/sovbez-1788327297.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, владимир путин, дмитрий песков