https://ria.ru/20220518/soveschanie-1789214191.html
Путин пока не планирует проводить серию военных совещаний
Путин пока не планирует проводить серию военных совещаний - РИА Новости, 18.05.2022
Путин пока не планирует проводить серию военных совещаний
Серия военных совещаний с участием президента России Владимира Путина пока не планируется, она состоится позже, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:07
2022-05-18T13:07
2022-05-18T13:07
россия
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Серия военных совещаний с участием президента России Владимира Путина пока не планируется, она состоится позже, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Нет, не планируется, пока не планируется (серия военных совещаний - ред.). Но очевидно, что сейчас и военные заняты, и главнокомандующие заняты, поэтому, конечно, вся серия состоится позже", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220513/sovbez-1788327297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, дмитрий песков
Путин пока не планирует проводить серию военных совещаний
Песков: серия военных совещаний у Путина пока не планируется, она состоится позже