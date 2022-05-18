https://ria.ru/20220518/sovbez-1789257914.html

Даже в холодную войну Запад так не угрожал России, заявил Нургалиев

Даже в холодную войну Запад так не угрожал России, заявил Нургалиев - РИА Новости, 18.05.2022

Даже в холодную войну Запад так не угрожал России, заявил Нургалиев

Даже в "холодную войну" Запад так открыто не угрожал руководству России и ее народу, как это он делает сейчас, заявил заместитель секретаря Совета безопасности... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:43

2022-05-18T15:43

2022-05-18T15:43

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Даже в "холодную войну" Запад так открыто не угрожал руководству России и ее народу, как это он делает сейчас, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев."Западные кураторы киевского режима, как обычно, делают вид, что ничего не происходит, продолжают его безоговорочно поддерживать и накачивать вооружениями, параллельно оказывая давление на международное сообщество с целью сворачивания сотрудничества с Россией", - сказал Нургалиев в среду на встрече с послами иностранных государств в Москве."На самом высоком уровне открыто звучат агрессивные высказывания и угрозы в отношении нашей страны, ее руководства и народа, чего не было даже во времена "холодной войны", - отметил Нургалиев.По его словам, в украинском и западном информационном пространстве развернута беспрецедентная антироссийская истерия."Массово дискриминируются и блокируются российские СМИ, "зачищаются" социальные сети, чтобы лишить Россию возможности доносить свою точку зрения, излагать правду", - добавил Нургалиев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220516/patrushev-1788747055.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, донбасс, совет безопасности рф, владимир путин, сергей лавров