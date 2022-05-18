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Фальков подписал приказ о сотрудничестве между вузами России, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.05.2022
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Фальков подписал приказ о сотрудничестве между вузами России, ДНР и ЛНР
Фальков подписал приказ о сотрудничестве между вузами России, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.05.2022
Фальков подписал приказ о сотрудничестве между вузами России, ДНР и ЛНР
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков подписал приказ о сотрудничестве между вузами России, ДНР и ЛНР, согласно которому рекомендуется создавать выпускникам из... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:46
2022-05-18T13:54
валерий фальков
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
рэу имени г. в. плеханова
мгу имени м. в. ломоносова
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков подписал приказ о сотрудничестве между вузами России, ДНР и ЛНР, согласно которому рекомендуется создавать выпускникам из Донбасса условия для получения двойного диплома, сообщает министерство."У вузов из Донецкой и Луганской народных республик появились партнеры из России, которые помогут им более эффективно выстроить образовательный процесс и добиться больших успехов в научно-исследовательской деятельности. Приказ о взаимодействии между образовательными организациями РФ, ДНР и ЛНР подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков… Документом рекомендовано российским образовательным учреждениям создать для выпускников из ДНР и ЛНР условия, позволяющие проходить обучение в партнерских вузах, чтобы по результатам итоговой государственной аттестации получить двойной диплом", - говорится в сообщении.Фальков отметил, что данный шаг поможет наладить двусторонний межвузовский студенческий обмен."Теперь у высших учебных заведений Донбасса есть российские университеты-партнеры. Вместе они займутся организацией учебного процесса, научно-исследовательской работой, будут реализовывать инфраструктурные проекты, смогут не только передавать знания и опыт профессорско-преподавательского состава, но и наладить двусторонний межвузовский студенческий обмен", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба.В перечень университетов, которые будут связаны партнерскими отношениями, вошли 23 университета из России и 22 из Донбасса, включая правительственные и отраслевые вузы, сообщает пресс-служба.При этом прием таких абитуриентов на первый курс в университеты России в 2022 году будет проводиться по квотам, выделенным для иностранцев и лиц без гражданства, поэтому количество бюджетных мест для россиян не уменьшится.Взаимодействие будет организовано между РЭУ имени Г.В. Плеханова и Донецким национальным университетом экономики и торговли, РАНХиГС при президенте РФ и Донецкой академией управления и государственной службы при главе ДНР, а также МГУ имени М.В. Ломоносова и Донецким национальным университетом и другими вузами.
https://ria.ru/20220517/kafedry-1788922838.html
https://ria.ru/20220427/deti-1785707630.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220512/vuz-1788068083.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
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валерий фальков, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, рэу имени г. в. плеханова, мгу имени м. в. ломоносова, донбасс, ситуация в днр и лнр, навигатор абитуриента, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество
13:46 18.05.2022 (обновлено: 13:54 18.05.2022)
 
Фальков подписал приказ о сотрудничестве между вузами России, ДНР и ЛНР

Глава Минобрнауки Фальков подписал приказ о сотрудничестве между вузами России, ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкГлава Минобрнауки России Валерий Фальков
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков подписал приказ о сотрудничестве между вузами России, ДНР и ЛНР, согласно которому рекомендуется создавать выпускникам из Донбасса условия для получения двойного диплома, сообщает министерство.
"У вузов из Донецкой и Луганской народных республик появились партнеры из России, которые помогут им более эффективно выстроить образовательный процесс и добиться больших успехов в научно-исследовательской деятельности. Приказ о взаимодействии между образовательными организациями РФ, ДНР и ЛНР подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков… Документом рекомендовано российским образовательным учреждениям создать для выпускников из ДНР и ЛНР условия, позволяющие проходить обучение в партнерских вузах, чтобы по результатам итоговой государственной аттестации получить двойной диплом", - говорится в сообщении.
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Фальков отметил, что данный шаг поможет наладить двусторонний межвузовский студенческий обмен.
"Теперь у высших учебных заведений Донбасса есть российские университеты-партнеры. Вместе они займутся организацией учебного процесса, научно-исследовательской работой, будут реализовывать инфраструктурные проекты, смогут не только передавать знания и опыт профессорско-преподавательского состава, но и наладить двусторонний межвузовский студенческий обмен", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба.
В перечень университетов, которые будут связаны партнерскими отношениями, вошли 23 университета из России и 22 из Донбасса, включая правительственные и отраслевые вузы, сообщает пресс-служба.
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При этом прием таких абитуриентов на первый курс в университеты России в 2022 году будет проводиться по квотам, выделенным для иностранцев и лиц без гражданства, поэтому количество бюджетных мест для россиян не уменьшится.
Взаимодействие будет организовано между РЭУ имени Г.В. Плеханова и Донецким национальным университетом экономики и торговли, РАНХиГС при президенте РФ и Донецкой академией управления и государственной службы при главе ДНР, а также МГУ имени М.В. Ломоносова и Донецким национальным университетом и другими вузами.
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Валерий ФальковРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРЭУ имени Г. В. ПлехановаМГУ имени М. В. ЛомоносоваДонбассСитуация в ДНР и ЛНРНавигатор абитуриентаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Общество
 
 
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