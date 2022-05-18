13:46 18.05.2022 (обновлено: 13:54 18.05.2022)
Фальков подписал приказ о сотрудничестве между вузами России, ДНР и ЛНР
Глава Минобрнауки Фальков подписал приказ о сотрудничестве между вузами России, ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкГлава Минобрнауки России Валерий Фальков
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков подписал приказ о сотрудничестве между вузами России, ДНР и ЛНР, согласно которому рекомендуется создавать выпускникам из Донбасса условия для получения двойного диплома, сообщает министерство.
"У вузов из Донецкой и Луганской народных республик появились партнеры из России, которые помогут им более эффективно выстроить образовательный процесс и добиться больших успехов в научно-исследовательской деятельности. Приказ о взаимодействии между образовательными организациями РФ, ДНР и ЛНР подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков… Документом рекомендовано российским образовательным учреждениям создать для выпускников из ДНР и ЛНР условия, позволяющие проходить обучение в партнерских вузах, чтобы по результатам итоговой государственной аттестации получить двойной диплом", - говорится в сообщении.
Фальков отметил, что данный шаг поможет наладить двусторонний межвузовский студенческий обмен.
"Теперь у высших учебных заведений Донбасса есть российские университеты-партнеры. Вместе они займутся организацией учебного процесса, научно-исследовательской работой, будут реализовывать инфраструктурные проекты, смогут не только передавать знания и опыт профессорско-преподавательского состава, но и наладить двусторонний межвузовский студенческий обмен", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба.
В перечень университетов, которые будут связаны партнерскими отношениями, вошли 23 университета из России и 22 из Донбасса, включая правительственные и отраслевые вузы, сообщает пресс-служба.
При этом прием таких абитуриентов на первый курс в университеты России в 2022 году будет проводиться по квотам, выделенным для иностранцев и лиц без гражданства, поэтому количество бюджетных мест для россиян не уменьшится.
Взаимодействие будет организовано между РЭУ имени Г.В. Плеханова и Донецким национальным университетом экономики и торговли, РАНХиГС при президенте РФ и Донецкой академией управления и государственной службы при главе ДНР, а также МГУ имени М.В. Ломоносова и Донецким национальным университетом и другими вузами.