https://ria.ru/20220518/sotrudnichestvo-1789224478.html

Фальков подписал приказ о сотрудничестве между вузами России, ДНР и ЛНР

Фальков подписал приказ о сотрудничестве между вузами России, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.05.2022

Фальков подписал приказ о сотрудничестве между вузами России, ДНР и ЛНР

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков подписал приказ о сотрудничестве между вузами России, ДНР и ЛНР, согласно которому рекомендуется создавать выпускникам из... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:46

2022-05-18T13:46

2022-05-18T13:54

валерий фальков

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

рэу имени г. в. плеханова

мгу имени м. в. ломоносова

донбасс

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762749135_0:229:2978:1904_1920x0_80_0_0_f546c9d0fe163eb55df612ebc53259a7.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков подписал приказ о сотрудничестве между вузами России, ДНР и ЛНР, согласно которому рекомендуется создавать выпускникам из Донбасса условия для получения двойного диплома, сообщает министерство."У вузов из Донецкой и Луганской народных республик появились партнеры из России, которые помогут им более эффективно выстроить образовательный процесс и добиться больших успехов в научно-исследовательской деятельности. Приказ о взаимодействии между образовательными организациями РФ, ДНР и ЛНР подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков… Документом рекомендовано российским образовательным учреждениям создать для выпускников из ДНР и ЛНР условия, позволяющие проходить обучение в партнерских вузах, чтобы по результатам итоговой государственной аттестации получить двойной диплом", - говорится в сообщении.Фальков отметил, что данный шаг поможет наладить двусторонний межвузовский студенческий обмен."Теперь у высших учебных заведений Донбасса есть российские университеты-партнеры. Вместе они займутся организацией учебного процесса, научно-исследовательской работой, будут реализовывать инфраструктурные проекты, смогут не только передавать знания и опыт профессорско-преподавательского состава, но и наладить двусторонний межвузовский студенческий обмен", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба.В перечень университетов, которые будут связаны партнерскими отношениями, вошли 23 университета из России и 22 из Донбасса, включая правительственные и отраслевые вузы, сообщает пресс-служба.При этом прием таких абитуриентов на первый курс в университеты России в 2022 году будет проводиться по квотам, выделенным для иностранцев и лиц без гражданства, поэтому количество бюджетных мест для россиян не уменьшится.Взаимодействие будет организовано между РЭУ имени Г.В. Плеханова и Донецким национальным университетом экономики и торговли, РАНХиГС при президенте РФ и Донецкой академией управления и государственной службы при главе ДНР, а также МГУ имени М.В. Ломоносова и Донецким национальным университетом и другими вузами.

https://ria.ru/20220517/kafedry-1788922838.html

https://ria.ru/20220427/deti-1785707630.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220512/vuz-1788068083.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валерий фальков, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, рэу имени г. в. плеханова, мгу имени м. в. ломоносова, донбасс, ситуация в днр и лнр, навигатор абитуриента, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество