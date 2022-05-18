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Мезенцев: нужно обновить соглашение о сотрудничестве в сфере науки - РИА Новости, 19.05.2022
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Мезенцев: нужно обновить соглашение о сотрудничестве в сфере науки
Мезенцев: нужно обновить соглашение о сотрудничестве в сфере науки - РИА Новости, 19.05.2022
Мезенцев: нужно обновить соглашение о сотрудничестве в сфере науки
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев предложил Москве и Минску обновить межправсоглашение о сотрудничестве в сфере науки и высоких технологий. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-18T16:02
2022-05-19T18:04
союзное государство
дмитрий мезенцев
россия
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев предложил Москве и Минску обновить межправсоглашение о сотрудничестве в сфере науки и высоких технологий."В общем объеме работ высокотехнологического направления большая часть из них выполняется и финансируется разрозненно, вне единой системы, и полагаем, что уже сегодня обоснованно перейти на совместный учет и систематизацию таких работ", - сказал Мезенцев в ходе совместной коллегии министерств образования РФ и Белоруссии в Гатчине. Текст выступления есть в распоряжении РИА Новости.По словам Мезенцева, это необходимо сделать для того, чтобы "во-первых, обеспечить большую эффективность расходов национальных бюджетов, союзного бюджета, и самое главное – обеспечить синхронизацию ради задачи, которую определили лидеры и главы правительств."Еще раз подчеркну – это задачи взаимодействия по формированию единого научно-технологического инновационного и образовательного пространства. И конечно, мне кажется, этому может способствовать осовременивание, обновление межправсоглашения о взаимодействии в сфере науки и высоких технологий, которое действует с 1996 года, ни разу не дополнялось, не обновлялось", - добавил Мезенцев.
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дмитрий мезенцев, россия, белоруссия
16:02 18.05.2022 (обновлено: 18:04 19.05.2022)
 

Мезенцев: нужно обновить соглашение о сотрудничестве в сфере науки

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху"
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на российско-белорусском экспертно-медийном форуме Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев предложил Москве и Минску обновить межправсоглашение о сотрудничестве в сфере науки и высоких технологий.
"В общем объеме работ высокотехнологического направления большая часть из них выполняется и финансируется разрозненно, вне единой системы, и полагаем, что уже сегодня обоснованно перейти на совместный учет и систематизацию таких работ", - сказал Мезенцев в ходе совместной коллегии министерств образования РФ и Белоруссии в Гатчине. Текст выступления есть в распоряжении РИА Новости.
По словам Мезенцева, это необходимо сделать для того, чтобы "во-первых, обеспечить большую эффективность расходов национальных бюджетов, союзного бюджета, и самое главное – обеспечить синхронизацию ради задачи, которую определили лидеры и главы правительств.
"Еще раз подчеркну – это задачи взаимодействия по формированию единого научно-технологического инновационного и образовательного пространства. И конечно, мне кажется, этому может способствовать осовременивание, обновление межправсоглашения о взаимодействии в сфере науки и высоких технологий, которое действует с 1996 года, ни разу не дополнялось, не обновлялось", - добавил Мезенцев.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
7 мая, 16:20Союзное государство
Москва не сомневается в реализации Договора о Союзном государстве
 
Союзное государствоДмитрий МезенцевРоссияБелоруссия
 
 
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