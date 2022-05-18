https://ria.ru/20220518/soglashenie-1789552570.html
Мезенцев: нужно обновить соглашение о сотрудничестве в сфере науки
Мезенцев: нужно обновить соглашение о сотрудничестве в сфере науки - РИА Новости, 19.05.2022
Мезенцев: нужно обновить соглашение о сотрудничестве в сфере науки
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев предложил Москве и Минску обновить межправсоглашение о сотрудничестве в сфере науки и высоких технологий. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-18T16:02
2022-05-18T16:02
2022-05-19T18:04
союзное государство
дмитрий мезенцев
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760351264_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b90d189cbb5d69615c3a48dfeb49915.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев предложил Москве и Минску обновить межправсоглашение о сотрудничестве в сфере науки и высоких технологий."В общем объеме работ высокотехнологического направления большая часть из них выполняется и финансируется разрозненно, вне единой системы, и полагаем, что уже сегодня обоснованно перейти на совместный учет и систематизацию таких работ", - сказал Мезенцев в ходе совместной коллегии министерств образования РФ и Белоруссии в Гатчине. Текст выступления есть в распоряжении РИА Новости.По словам Мезенцева, это необходимо сделать для того, чтобы "во-первых, обеспечить большую эффективность расходов национальных бюджетов, союзного бюджета, и самое главное – обеспечить синхронизацию ради задачи, которую определили лидеры и главы правительств."Еще раз подчеркну – это задачи взаимодействия по формированию единого научно-технологического инновационного и образовательного пространства. И конечно, мне кажется, этому может способствовать осовременивание, обновление межправсоглашения о взаимодействии в сфере науки и высоких технологий, которое действует с 1996 года, ни разу не дополнялось, не обновлялось", - добавил Мезенцев.
https://ria.ru/20220507/diplomatiya-1787403769.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760351264_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9607a03235db64ec8307edb974914541.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий мезенцев, россия, белоруссия
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
предложил Москве и Минску обновить межправсоглашение о сотрудничестве в сфере науки и высоких технологий.
"В общем объеме работ высокотехнологического направления большая часть из них выполняется и финансируется разрозненно, вне единой системы, и полагаем, что уже сегодня обоснованно перейти на совместный учет и систематизацию таких работ", - сказал Мезенцев в ходе совместной коллегии министерств образования РФ и Белоруссии в Гатчине. Текст выступления есть в распоряжении РИА Новости.
По словам Мезенцева, это необходимо сделать для того, чтобы "во-первых, обеспечить большую эффективность расходов национальных бюджетов, союзного бюджета, и самое главное – обеспечить синхронизацию ради задачи, которую определили лидеры и главы правительств.
"Еще раз подчеркну – это задачи взаимодействия по формированию единого научно-технологического инновационного и образовательного пространства. И конечно, мне кажется, этому может способствовать осовременивание, обновление межправсоглашения о взаимодействии в сфере науки и высоких технологий, которое действует с 1996 года, ни разу не дополнялось, не обновлялось", - добавил Мезенцев.