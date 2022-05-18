https://ria.ru/20220518/soglashenie-1789552570.html

Мезенцев: нужно обновить соглашение о сотрудничестве в сфере науки

Мезенцев: нужно обновить соглашение о сотрудничестве в сфере науки - РИА Новости, 19.05.2022

Мезенцев: нужно обновить соглашение о сотрудничестве в сфере науки

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев предложил Москве и Минску обновить межправсоглашение о сотрудничестве в сфере науки и высоких технологий. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-18T16:02

2022-05-18T16:02

2022-05-19T18:04

союзное государство

дмитрий мезенцев

россия

белоруссия

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев предложил Москве и Минску обновить межправсоглашение о сотрудничестве в сфере науки и высоких технологий."В общем объеме работ высокотехнологического направления большая часть из них выполняется и финансируется разрозненно, вне единой системы, и полагаем, что уже сегодня обоснованно перейти на совместный учет и систематизацию таких работ", - сказал Мезенцев в ходе совместной коллегии министерств образования РФ и Белоруссии в Гатчине. Текст выступления есть в распоряжении РИА Новости.По словам Мезенцева, это необходимо сделать для того, чтобы "во-первых, обеспечить большую эффективность расходов национальных бюджетов, союзного бюджета, и самое главное – обеспечить синхронизацию ради задачи, которую определили лидеры и главы правительств."Еще раз подчеркну – это задачи взаимодействия по формированию единого научно-технологического инновационного и образовательного пространства. И конечно, мне кажется, этому может способствовать осовременивание, обновление межправсоглашения о взаимодействии в сфере науки и высоких технологий, которое действует с 1996 года, ни разу не дополнялось, не обновлялось", - добавил Мезенцев.

https://ria.ru/20220507/diplomatiya-1787403769.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий мезенцев, россия, белоруссия