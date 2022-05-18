WP: США могут пойти на дальнейшее смягчение санкций против Венесуэлы
WP: администрация США может пойти на дальнейшее смягчение санкций в отношении Венесуэлы
Панорама Каракаса, Венесуэла. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Администрация США может пойти на дальнейшее смягчение санкций в отношении Венесуэлы, если правительство Николаса Мадуро вернется к переговорам с оппозицией и будет сотрудничать с Вашингтоном, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.
Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что министерство финансов США выдало генеральную лицензию, которая позволяет нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством президента страны Николаса Мадуро о будущей деятельности в стране. Было подчеркнуто, что данное послабление дает возможность вести диалог о будущей деятельности и пока не предполагает вступления в совместные проекты с венесуэльской нефтедобывающей компанией PDVSA.
"Лицензия является первым шагом в серии возможных мер по смягчению нефтяных санкций, в зависимости от сотрудничества со стороны правительства Мадуро", - пишет газета со ссылкой на неназванного чиновника.
"В случае успешных переговоров Chevron позволят добывать и продавать венесуэльскую нефть", - говорится в публикации.
Власти Венесуэлы ранее возобновили переговоры с оппозицией. Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес 18 мая сообщил о первой с октября 2021 года встрече с представителем оппонентов Херардо Блайдом.
Переговоры властей Венесуэлы с правой оппозицией в Мехико, нацеленные на вывод страны из кризиса и урегулирование социальной напряженности, были прерваны в октябре 2021 года после нескольких раундов из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который формально являлся членом переговорной делегации от правительства Мадуро.
27 апреля, 01:52В Венесуэле оценили последствия санкций против России