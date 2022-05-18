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WP: США могут пойти на дальнейшее смягчение санкций против Венесуэлы - РИА Новости, 18.05.2022
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WP: США могут пойти на дальнейшее смягчение санкций против Венесуэлы
WP: США могут пойти на дальнейшее смягчение санкций против Венесуэлы - РИА Новости, 18.05.2022
WP: США могут пойти на дальнейшее смягчение санкций против Венесуэлы
Администрация США может пойти на дальнейшее смягчение санкций в отношении Венесуэлы, если правительство Николаса Мадуро вернется к переговорам с оппозицией и... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T07:01
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в мире
венесуэла
сша
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Администрация США может пойти на дальнейшее смягчение санкций в отношении Венесуэлы, если правительство Николаса Мадуро вернется к переговорам с оппозицией и будет сотрудничать с Вашингтоном, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что министерство финансов США выдало генеральную лицензию, которая позволяет нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством президента страны Николаса Мадуро о будущей деятельности в стране. Было подчеркнуто, что данное послабление дает возможность вести диалог о будущей деятельности и пока не предполагает вступления в совместные проекты с венесуэльской нефтедобывающей компанией PDVSA.Как пишет издание, если правительство вернется к переговорам с оппозицией, "направленным на гарантирование свободных и честных выборов в 2024 году", США могут позволить Chevron поставлять Венесуэле оборудование."В случае успешных переговоров Chevron позволят добывать и продавать венесуэльскую нефть", - говорится в публикации.Власти Венесуэлы ранее возобновили переговоры с оппозицией. Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес 18 мая сообщил о первой с октября 2021 года встрече с представителем оппонентов Херардо Блайдом.Переговоры властей Венесуэлы с правой оппозицией в Мехико, нацеленные на вывод страны из кризиса и урегулирование социальной напряженности, были прерваны в октябре 2021 года после нескольких раундов из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который формально являлся членом переговорной делегации от правительства Мадуро.
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в мире, венесуэла, сша
07:01 18.05.2022
 
WP: США могут пойти на дальнейшее смягчение санкций против Венесуэлы

WP: администрация США может пойти на дальнейшее смягчение санкций в отношении Венесуэлы

© Pixabay / NanuVisual Панорама Каракаса, Венесуэла
Панорама Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Pixabay / NanuVisual
Панорама Каракаса, Венесуэла. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Администрация США может пойти на дальнейшее смягчение санкций в отношении Венесуэлы, если правительство Николаса Мадуро вернется к переговорам с оппозицией и будет сотрудничать с Вашингтоном, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.
Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что министерство финансов США выдало генеральную лицензию, которая позволяет нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством президента страны Николаса Мадуро о будущей деятельности в стране. Было подчеркнуто, что данное послабление дает возможность вести диалог о будущей деятельности и пока не предполагает вступления в совместные проекты с венесуэльской нефтедобывающей компанией PDVSA.
"Лицензия является первым шагом в серии возможных мер по смягчению нефтяных санкций, в зависимости от сотрудничества со стороны правительства Мадуро", - пишет газета со ссылкой на неназванного чиновника.
Как пишет издание, если правительство вернется к переговорам с оппозицией, "направленным на гарантирование свободных и честных выборов в 2024 году", США могут позволить Chevron поставлять Венесуэле оборудование.
"В случае успешных переговоров Chevron позволят добывать и продавать венесуэльскую нефть", - говорится в публикации.
Власти Венесуэлы ранее возобновили переговоры с оппозицией. Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес 18 мая сообщил о первой с октября 2021 года встрече с представителем оппонентов Херардо Блайдом.
Переговоры властей Венесуэлы с правой оппозицией в Мехико, нацеленные на вывод страны из кризиса и урегулирование социальной напряженности, были прерваны в октябре 2021 года после нескольких раундов из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который формально являлся членом переговорной делегации от правительства Мадуро.
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