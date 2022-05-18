https://ria.ru/20220518/smyagchenie-1789149976.html

WP: США могут пойти на дальнейшее смягчение санкций против Венесуэлы

WP: США могут пойти на дальнейшее смягчение санкций против Венесуэлы - РИА Новости, 18.05.2022

WP: США могут пойти на дальнейшее смягчение санкций против Венесуэлы

Администрация США может пойти на дальнейшее смягчение санкций в отношении Венесуэлы, если правительство Николаса Мадуро вернется к переговорам с оппозицией и... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T07:01

2022-05-18T07:01

2022-05-18T07:01

в мире

венесуэла

сша

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Администрация США может пойти на дальнейшее смягчение санкций в отношении Венесуэлы, если правительство Николаса Мадуро вернется к переговорам с оппозицией и будет сотрудничать с Вашингтоном, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что министерство финансов США выдало генеральную лицензию, которая позволяет нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством президента страны Николаса Мадуро о будущей деятельности в стране. Было подчеркнуто, что данное послабление дает возможность вести диалог о будущей деятельности и пока не предполагает вступления в совместные проекты с венесуэльской нефтедобывающей компанией PDVSA.Как пишет издание, если правительство вернется к переговорам с оппозицией, "направленным на гарантирование свободных и честных выборов в 2024 году", США могут позволить Chevron поставлять Венесуэле оборудование."В случае успешных переговоров Chevron позволят добывать и продавать венесуэльскую нефть", - говорится в публикации.Власти Венесуэлы ранее возобновили переговоры с оппозицией. Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес 18 мая сообщил о первой с октября 2021 года встрече с представителем оппонентов Херардо Блайдом.Переговоры властей Венесуэлы с правой оппозицией в Мехико, нацеленные на вывод страны из кризиса и урегулирование социальной напряженности, были прерваны в октябре 2021 года после нескольких раундов из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который формально являлся членом переговорной делегации от правительства Мадуро.

https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785648879.html

венесуэла

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, венесуэла, сша