Рейтинг@Mail.ru
В США госпитализировали двух детей из-за дефицита молочных смесей - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/smesi-1789282096.html
В США госпитализировали двух детей из-за дефицита молочных смесей
В США госпитализировали двух детей из-за дефицита молочных смесей - РИА Новости, 18.05.2022
В США госпитализировали двух детей из-за дефицита молочных смесей
Дефицит детских смесей в магазинах США привел к первым госпитализациям, сообщает журнал Hill. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:51
2022-05-18T18:05
в мире
джо байден
сша
теннесси
мемфис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg
ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Дефицит детских смесей в магазинах США привел к первым госпитализациям, сообщает журнал Hill.Как сообщает издание со ссылкой на госпиталь города Мемфис (штат Теннесси) в середине мая в больнице оказались двое детей. "Это маленькие дети с проблемами со здоровьем и специальными потребностями в диетическом питании. Их тела плохо адаптировались к новой смеси, и им понадобилось введение средств внутривенно и дополнительное питание", — сообщил изданию представитель медцентра университета Теннесси.Ранее в администрации США заявили, что с февраля работают над решением проблемы дефицита детских смесей в магазинах. Белый дом 12 мая сообщил об отданных президентом США Джо Байденом поручениях, цель которых — снятие бюрократических препон для наращивания предложения на рынке детских смесей и борьба со спекулянтами. Дефицит этого товара, как сообщалось, оценивается в 40-50 процентов, сообщалось также о наложенных крупными торговыми сетями ограничениях на отпуск в одни руки. Байден для решения проблемы разговаривал с представителями розничных сетей и компаний-производителей, сообщали в Белом доме.Причиной дефицита стал февральский отзыв из продажи крупных партий смеси, после того как у регулирующих органов возникли подозрения на заражение болезнетворными бактериями производственной линии одного из крупнейших представителей на рынке компании Abbott.По оценкам американских СМИ, для восполнения дефицита детского питания понадобится не менее двух месяцев.
https://ria.ru/20220513/bayden-1788457250.html
сша
теннесси
мемфис
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_36fa3b51fdb2345b9d69fc218a779490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, сша, теннесси, мемфис
16:51 18.05.2022 (обновлено: 18:05 18.05.2022)
 
В США госпитализировали двух детей из-за дефицита молочных смесей

В США госпитализировали двух детей из-за дефицита молочных смесей в магазинах

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Дефицит детских смесей в магазинах США привел к первым госпитализациям, сообщает журнал Hill.
Как сообщает издание со ссылкой на госпиталь города Мемфис (штат Теннесси) в середине мая в больнице оказались двое детей. "Это маленькие дети с проблемами со здоровьем и специальными потребностями в диетическом питании. Их тела плохо адаптировались к новой смеси, и им понадобилось введение средств внутривенно и дополнительное питание", — сообщил изданию представитель медцентра университета Теннесси.
Ранее в администрации США заявили, что с февраля работают над решением проблемы дефицита детских смесей в магазинах. Белый дом 12 мая сообщил об отданных президентом США Джо Байденом поручениях, цель которых — снятие бюрократических препон для наращивания предложения на рынке детских смесей и борьба со спекулянтами. Дефицит этого товара, как сообщалось, оценивается в 40-50 процентов, сообщалось также о наложенных крупными торговыми сетями ограничениях на отпуск в одни руки. Байден для решения проблемы разговаривал с представителями розничных сетей и компаний-производителей, сообщали в Белом доме.
Причиной дефицита стал февральский отзыв из продажи крупных партий смеси, после того как у регулирующих органов возникли подозрения на заражение болезнетворными бактериями производственной линии одного из крупнейших представителей на рынке компании Abbott.
По оценкам американских СМИ, для восполнения дефицита детского питания понадобится не менее двух месяцев.
Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 23:41
Байден ответил на вопрос о детском питании, что не умеет читать мысли
 
В миреДжо БайденСШАТеннессиМемфис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала