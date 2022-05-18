https://ria.ru/20220518/smesi-1789282096.html

В США госпитализировали двух детей из-за дефицита молочных смесей

В США госпитализировали двух детей из-за дефицита молочных смесей - РИА Новости, 18.05.2022

В США госпитализировали двух детей из-за дефицита молочных смесей

Дефицит детских смесей в магазинах США привел к первым госпитализациям, сообщает журнал Hill. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:51

2022-05-18T16:51

2022-05-18T18:05

в мире

джо байден

сша

теннесси

мемфис

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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Дефицит детских смесей в магазинах США привел к первым госпитализациям, сообщает журнал Hill.Как сообщает издание со ссылкой на госпиталь города Мемфис (штат Теннесси) в середине мая в больнице оказались двое детей. "Это маленькие дети с проблемами со здоровьем и специальными потребностями в диетическом питании. Их тела плохо адаптировались к новой смеси, и им понадобилось введение средств внутривенно и дополнительное питание", — сообщил изданию представитель медцентра университета Теннесси.Ранее в администрации США заявили, что с февраля работают над решением проблемы дефицита детских смесей в магазинах. Белый дом 12 мая сообщил об отданных президентом США Джо Байденом поручениях, цель которых — снятие бюрократических препон для наращивания предложения на рынке детских смесей и борьба со спекулянтами. Дефицит этого товара, как сообщалось, оценивается в 40-50 процентов, сообщалось также о наложенных крупными торговыми сетями ограничениях на отпуск в одни руки. Байден для решения проблемы разговаривал с представителями розничных сетей и компаний-производителей, сообщали в Белом доме.Причиной дефицита стал февральский отзыв из продажи крупных партий смеси, после того как у регулирующих органов возникли подозрения на заражение болезнетворными бактериями производственной линии одного из крупнейших представителей на рынке компании Abbott.По оценкам американских СМИ, для восполнения дефицита детского питания понадобится не менее двух месяцев.

https://ria.ru/20220513/bayden-1788457250.html

сша

теннесси

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, джо байден, сша, теннесси, мемфис