https://ria.ru/20220518/slutskiy-1789210197.html

В Кремле пожелали успехов новому главе фракции ЛДПР Слуцкому

В Кремле пожелали успехов новому главе фракции ЛДПР Слуцкому - РИА Новости, 18.05.2022

В Кремле пожелали успехов новому главе фракции ЛДПР Слуцкому

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал успехов новому лидеру фракции ЛДПР Леониду Слуцкому и выразил мнение, что он продолжит дело Владимира... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:50

2022-05-18T12:50

2022-05-18T12:50

политика

лдпр

владимир жириновский

дмитрий песков

россия

леонид слуцкий (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757450090_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_253762f7b354275ac406d7df2270d16e.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал успехов новому лидеру фракции ЛДПР Леониду Слуцкому и выразил мнение, что он продолжит дело Владимира Жириновского.В среду большинством голосов Леонид Слуцкий был избран главой фракции ЛДПР.Также он предположил, что сторонники партии будут выступать за то, чтобы новый глава фракции продолжил дело Владимира Жириновского."Мы убеждены, что на самом деле многомиллионная армия, которая поддерживает ЛДПР, наверняка, она будет желать того, чтобы Слуцкий и сохранил и приумножил все те достижения, которые были у партии, и наработки, которые были у партии, когда ею руководил Жириновский", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220518/slutskiy-1789172262.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, лдпр, владимир жириновский, дмитрий песков, россия, леонид слуцкий (политик)