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В Кремле пожелали успехов новому главе фракции ЛДПР Слуцкому - РИА Новости, 18.05.2022
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В Кремле пожелали успехов новому главе фракции ЛДПР Слуцкому
В Кремле пожелали успехов новому главе фракции ЛДПР Слуцкому - РИА Новости, 18.05.2022
В Кремле пожелали успехов новому главе фракции ЛДПР Слуцкому
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал успехов новому лидеру фракции ЛДПР Леониду Слуцкому и выразил мнение, что он продолжит дело Владимира... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:50
2022-05-18T12:50
политика
лдпр
владимир жириновский
дмитрий песков
россия
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал успехов новому лидеру фракции ЛДПР Леониду Слуцкому и выразил мнение, что он продолжит дело Владимира Жириновского.В среду большинством голосов Леонид Слуцкий был избран главой фракции ЛДПР.Также он предположил, что сторонники партии будут выступать за то, чтобы новый глава фракции продолжил дело Владимира Жириновского."Мы убеждены, что на самом деле многомиллионная армия, которая поддерживает ЛДПР, наверняка, она будет желать того, чтобы Слуцкий и сохранил и приумножил все те достижения, которые были у партии, и наработки, которые были у партии, когда ею руководил Жириновский", - сказал Песков.
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политика, лдпр, владимир жириновский, дмитрий песков, россия, леонид слуцкий (политик)
12:50 18.05.2022
 
В Кремле пожелали успехов новому главе фракции ЛДПР Слуцкому

Пресс-секретарь Песков: в Кремле желают успехов Слуцкому, избранному главой фракции ЛДПР

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал успехов новому лидеру фракции ЛДПР Леониду Слуцкому и выразил мнение, что он продолжит дело Владимира Жириновского.
В среду большинством голосов Леонид Слуцкий был избран главой фракции ЛДПР.
"Действительно, это решение партии, мы поздравляем Слуцкого. Партия со своим электоратом, достаточно стабильным. Мы желаем ему успехов, работа трудная, момент очень ответственный, и поэтому желаем успехов", - сказал Песков, отвечая журналистам.
Также он предположил, что сторонники партии будут выступать за то, чтобы новый глава фракции продолжил дело Владимира Жириновского.
"Мы убеждены, что на самом деле многомиллионная армия, которая поддерживает ЛДПР, наверняка, она будет желать того, чтобы Слуцкий и сохранил и приумножил все те достижения, которые были у партии, и наработки, которые были у партии, когда ею руководил Жириновский", - сказал Песков.
арственной Думы РФ, председатель Комитета по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
10:52
Биография Леонида Слуцкого
 
ПолитикаЛДПРВладимир ЖириновскийДмитрий ПесковРоссияЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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