https://ria.ru/20220518/shveytsariya-1789358274.html

Швейцария создаст запас газа на случай прекращения поставок из России

Швейцария создаст запас газа на случай прекращения поставок из России - РИА Новости, 18.05.2022

Швейцария создаст запас газа на случай прекращения поставок из России

Федеральный совет (правительство) Швейцарии на своем заседании в среду одобрил концепцию по созданию газового резерва на предстоящую зиму на случай прекращения... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T23:01

2022-05-18T23:01

2022-05-18T23:07

экономика

цены на нефть

швейцария

франция

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ЦЮРИХ, 18 мая - РИА Новости. Федеральный совет (правительство) Швейцарии на своем заседании в среду одобрил концепцию по созданию газового резерва на предстоящую зиму на случай прекращения поставок голубого топлива из России."Концепция создания резерва газа на зиму призвана минимизировать последствия возможного прекращения поставок российского газа. Помимо регулярных закупок, которые, как и каждый год, осуществляются швейцарскими поставщиками и удовлетворяют потребности швейцарских потребителей, предусмотрены две дополнительные меры", - говорится в заявлении правительства, опубликованном в среду.Одна из мер предусматривает создание в соседних странах газового резерва, который должен покрыть 15% ежегодного потребления газа в Швейцарии. Другая мера предполагает покупку дополнительного объема газа нероссийского происхождения во Франции, Германии, Италии и Нидерландах.Как отмечается в заявлении, ситуация на европейских энергетических рынках характеризовалась неопределенностью с начала российской спецоперации на Украине. В то же время подчеркивается, что в вопросе газа Швейцария полностью зависит от импорта и не имеет возможностей для его хранения.

https://ria.ru/20220518/eksport-1789320594.html

https://ria.ru/20220518/gaz-1789310424.html

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экономика, цены на нефть, швейцария, франция, германия