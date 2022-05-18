Рейтинг@Mail.ru
Швейцария создаст запас газа на случай прекращения поставок из России - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/shveytsariya-1789358274.html
Швейцария создаст запас газа на случай прекращения поставок из России
Швейцария создаст запас газа на случай прекращения поставок из России - РИА Новости, 18.05.2022
Швейцария создаст запас газа на случай прекращения поставок из России
Федеральный совет (правительство) Швейцарии на своем заседании в среду одобрил концепцию по созданию газового резерва на предстоящую зиму на случай прекращения... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T23:01
2022-05-18T23:07
экономика
цены на нефть
швейцария
франция
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_f8e158219296440d91893aa67c6a3361.jpg
ЦЮРИХ, 18 мая - РИА Новости. Федеральный совет (правительство) Швейцарии на своем заседании в среду одобрил концепцию по созданию газового резерва на предстоящую зиму на случай прекращения поставок голубого топлива из России."Концепция создания резерва газа на зиму призвана минимизировать последствия возможного прекращения поставок российского газа. Помимо регулярных закупок, которые, как и каждый год, осуществляются швейцарскими поставщиками и удовлетворяют потребности швейцарских потребителей, предусмотрены две дополнительные меры", - говорится в заявлении правительства, опубликованном в среду.Одна из мер предусматривает создание в соседних странах газового резерва, который должен покрыть 15% ежегодного потребления газа в Швейцарии. Другая мера предполагает покупку дополнительного объема газа нероссийского происхождения во Франции, Германии, Италии и Нидерландах.Как отмечается в заявлении, ситуация на европейских энергетических рынках характеризовалась неопределенностью с начала российской спецоперации на Украине. В то же время подчеркивается, что в вопросе газа Швейцария полностью зависит от импорта и не имеет возможностей для его хранения.
https://ria.ru/20220518/eksport-1789320594.html
https://ria.ru/20220518/gaz-1789310424.html
швейцария
франция
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_23:0:4671:3486_1920x0_80_0_0_b1f2bfc2ac380499cc0b985a274e3308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, швейцария, франция, германия
23:01 18.05.2022 (обновлено: 23:07 18.05.2022)
 
Швейцария создаст запас газа на случай прекращения поставок из России

Швейцария создаст запас газа на предстоящую зиму на случай прекращения поставок из России

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 18 мая - РИА Новости. Федеральный совет (правительство) Швейцарии на своем заседании в среду одобрил концепцию по созданию газового резерва на предстоящую зиму на случай прекращения поставок голубого топлива из России.
"Концепция создания резерва газа на зиму призвана минимизировать последствия возможного прекращения поставок российского газа. Помимо регулярных закупок, которые, как и каждый год, осуществляются швейцарскими поставщиками и удовлетворяют потребности швейцарских потребителей, предусмотрены две дополнительные меры", - говорится в заявлении правительства, опубликованном в среду.
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18:45
Москва переориентирует поставки нефти и газа на Восток, заявили в МИД
Одна из мер предусматривает создание в соседних странах газового резерва, который должен покрыть 15% ежегодного потребления газа в Швейцарии. Другая мера предполагает покупку дополнительного объема газа нероссийского происхождения во Франции, Германии, Италии и Нидерландах.
Как отмечается в заявлении, ситуация на европейских энергетических рынках характеризовалась неопределенностью с начала российской спецоперации на Украине. В то же время подчеркивается, что в вопросе газа Швейцария полностью зависит от импорта и не имеет возможностей для его хранения.
Акция протеста против повышения цен на топливо, София - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18:13
В Болгарии опровергли мифы о российском газе
 
ЭкономикаЦены на нефтьШвейцарияФранцияГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала