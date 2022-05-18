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Кадыров назвал Шольца шизофреником
Кадыров назвал Шольца шизофреником - РИА Новости, 18.05.2022
Кадыров назвал Шольца шизофреником
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет себя "как шизофреник", а не как руководитель государства. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:47
2022-05-18T11:47
2022-05-18T11:49
германия
в мире
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
олаф шольц
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет себя "как шизофреник", а не как руководитель государства."Руководитель Германии ведет себя как шизофреник. Он ведет себя... не как руководитель государства. Ему не интересны мировые правила", - сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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германия, в мире, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, олаф шольц
11:47 18.05.2022 (обновлено: 11:49 18.05.2022)
Кадыров назвал Шольца шизофреником
Кадыров заявил, что Шольц ведет себя как шизофреник, а не как руководитель государства