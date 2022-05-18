https://ria.ru/20220518/sholts-1789191125.html

Кадыров назвал Шольца шизофреником

Кадыров назвал Шольца шизофреником - РИА Новости, 18.05.2022

Кадыров назвал Шольца шизофреником

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет себя "как шизофреник", а не как руководитель государства. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:47

2022-05-18T11:47

2022-05-18T11:49

германия

в мире

россия

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

олаф шольц

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет себя "как шизофреник", а не как руководитель государства."Руководитель Германии ведет себя как шизофреник. Он ведет себя... не как руководитель государства. Ему не интересны мировые правила", - сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".

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Кирилл Волков

германия, в мире, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, олаф шольц