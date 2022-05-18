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МИД назвал национализацию активов Сбербанка на Украине грабежом - РИА Новости, 18.05.2022
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МИД назвал национализацию активов Сбербанка на Украине грабежом
МИД назвал национализацию активов Сбербанка на Украине грабежом - РИА Новости, 18.05.2022
МИД назвал национализацию активов Сбербанка на Украине грабежом
Национализация активов Сбербанка и ВЭБ на Украине - это грабеж, решение антиконституционно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:27
2022-05-18T17:51
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
россия
сбербанк россии
верховная рада украины
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Национализация активов Сбербанка и ВЭБ на Украине - это грабеж, решение антиконституционно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в мае совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка России и ВЭБ.РФ на Украине. Изъятию подлежат также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа. В Сбербанке заявили, что инициируют инвестиционный арбитраж с требованием о возмещении убытков."Нормы и принципы международного права ничего не значат для киевского режима ни в отношении граждан других государств, ни в отношении своих граждан. Ничего удивительного в решении Верховной рады Украины от 12 мая утвердить указ Зеленского о так называемом принудительном изъятии российской собственности на территории страны, а по сути, наглом воровстве активов находящихся на Украине дочерних предпринятий Сбербанка России и корпорации ВЭБ.РФ на сумму 860 миллионов долларов, в этом ничего удивительного нет", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что в этих банках находятся средства граждан и юридических лиц Украины, которых "нынешние власти просто грабят"."Это антиконституционная выходка киевского режима. Она копирует худшие образцы подобных поступков Вашингтона и Брюсселя", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20220510/ukraina-1787769309.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, россия, сбербанк россии, верховная рада украины, в мире, мария захарова
17:27 18.05.2022 (обновлено: 17:51 18.05.2022)
 
МИД назвал национализацию активов Сбербанка на Украине грабежом

Представитель МИД Захарова назвала национализацию активов Сбербанка на Украине грабежом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Национализация активов Сбербанка и ВЭБ на Украине - это грабеж, решение антиконституционно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в мае совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка России и ВЭБ.РФ на Украине. Изъятию подлежат также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа. В Сбербанке заявили, что инициируют инвестиционный арбитраж с требованием о возмещении убытков.
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"Нормы и принципы международного права ничего не значат для киевского режима ни в отношении граждан других государств, ни в отношении своих граждан. Ничего удивительного в решении Верховной рады Украины от 12 мая утвердить указ Зеленского о так называемом принудительном изъятии российской собственности на территории страны, а по сути, наглом воровстве активов находящихся на Украине дочерних предпринятий Сбербанка России и корпорации ВЭБ.РФ на сумму 860 миллионов долларов, в этом ничего удивительного нет", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что в этих банках находятся средства граждан и юридических лиц Украины, которых "нынешние власти просто грабят".
"Это антиконституционная выходка киевского режима. Она копирует худшие образцы подобных поступков Вашингтона и Брюсселя", - добавила Захарова.
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13 апреля, 08:00
Активы, заводы, магазины: Украина национализирует российское имущество
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаРоссияСбербанк РоссииВерховная Рада УкраиныВ миреМария Захарова
 
 
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