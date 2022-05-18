https://ria.ru/20220518/sberbank-1789292748.html

МИД назвал национализацию активов Сбербанка на Украине грабежом

МИД назвал национализацию активов Сбербанка на Украине грабежом - РИА Новости, 18.05.2022

МИД назвал национализацию активов Сбербанка на Украине грабежом

Национализация активов Сбербанка и ВЭБ на Украине - это грабеж, решение антиконституционно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:27

2022-05-18T17:27

2022-05-18T17:51

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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верховная рада украины

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Национализация активов Сбербанка и ВЭБ на Украине - это грабеж, решение антиконституционно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в мае совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка России и ВЭБ.РФ на Украине. Изъятию подлежат также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа. В Сбербанке заявили, что инициируют инвестиционный арбитраж с требованием о возмещении убытков."Нормы и принципы международного права ничего не значат для киевского режима ни в отношении граждан других государств, ни в отношении своих граждан. Ничего удивительного в решении Верховной рады Украины от 12 мая утвердить указ Зеленского о так называемом принудительном изъятии российской собственности на территории страны, а по сути, наглом воровстве активов находящихся на Украине дочерних предпринятий Сбербанка России и корпорации ВЭБ.РФ на сумму 860 миллионов долларов, в этом ничего удивительного нет", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что в этих банках находятся средства граждан и юридических лиц Украины, которых "нынешние власти просто грабят"."Это антиконституционная выходка киевского режима. Она копирует худшие образцы подобных поступков Вашингтона и Брюсселя", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20220510/ukraina-1787769309.html

https://ria.ru/20220413/imuschestvo-1783126973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, россия, сбербанк россии, верховная рада украины, в мире, мария захарова