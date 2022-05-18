17:27 18.05.2022 (обновлено: 17:51 18.05.2022)
МИД назвал национализацию активов Сбербанка на Украине грабежом
Представитель МИД Захарова назвала национализацию активов Сбербанка на Украине грабежом
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Национализация активов Сбербанка и ВЭБ на Украине - это грабеж, решение антиконституционно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в мае совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка России и ВЭБ.РФ на Украине. Изъятию подлежат также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа. В Сбербанке заявили, что инициируют инвестиционный арбитраж с требованием о возмещении убытков.
"Нормы и принципы международного права ничего не значат для киевского режима ни в отношении граждан других государств, ни в отношении своих граждан. Ничего удивительного в решении Верховной рады Украины от 12 мая утвердить указ Зеленского о так называемом принудительном изъятии российской собственности на территории страны, а по сути, наглом воровстве активов находящихся на Украине дочерних предпринятий Сбербанка России и корпорации ВЭБ.РФ на сумму 860 миллионов долларов, в этом ничего удивительного нет", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что в этих банках находятся средства граждан и юридических лиц Украины, которых "нынешние власти просто грабят".
"Это антиконституционная выходка киевского режима. Она копирует худшие образцы подобных поступков Вашингтона и Брюсселя", - добавила Захарова.