https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789315785.html
ЕС не смог принять шестой пакет антироссийских санкций
ЕС не смог принять шестой пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 18.05.2022
ЕС не смог принять шестой пакет антироссийских санкций
Шестой пакет санкций Евросоюза против России заблокирован, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:29
2022-05-18T18:29
2022-05-18T19:04
россия
украина
венгрия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Шестой пакет санкций Евросоюза против России заблокирован, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони."Я должен сказать, что до настоящего момента мы не смогли принять решение", — сказал он.По словам Джентилони, эта тема будет снова обсуждаться уже в ближайшие дни. Еврокомиссар также отметил, что объявление о намерении ввести эмбарго на нефть из России "не спровоцировало серьезного роста цен на энергоресурсы".Страны Запада ввели новые ограничения против России из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
18:29 18.05.2022 (обновлено: 19:04 18.05.2022)
ЕС не смог принять шестой пакет антироссийских санкций
Еврокомиссар Джентилони заявил, что шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован