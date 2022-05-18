https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789315785.html

ЕС не смог принять шестой пакет антироссийских санкций

ЕС не смог принять шестой пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 18.05.2022

ЕС не смог принять шестой пакет антироссийских санкций

Шестой пакет санкций Евросоюза против России заблокирован, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:29

2022-05-18T18:29

2022-05-18T19:04

россия

украина

венгрия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Шестой пакет санкций Евросоюза против России заблокирован, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони."Я должен сказать, что до настоящего момента мы не смогли принять решение", — сказал он.По словам Джентилони, эта тема будет снова обсуждаться уже в ближайшие дни. Еврокомиссар также отметил, что объявление о намерении ввести эмбарго на нефть из России "не спровоцировало серьезного роста цен на энергоресурсы".Страны Запада ввели новые ограничения против России из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

россия

украина

венгрия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, украина, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире