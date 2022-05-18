Рейтинг@Mail.ru
Директор Музея Победы назвал санкции Австралии знаком успешной работы - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789246279.html
Директор Музея Победы назвал санкции Австралии знаком успешной работы
Директор Музея Победы назвал санкции Австралии знаком успешной работы - РИА Новости, 18.05.2022
Директор Музея Победы назвал санкции Австралии знаком успешной работы
Директор Центрального музея Великой Отечественной войны (Музея Победы) Александр Школьник назвал свое попадание под австралийские санкции доказательством... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:03
2022-05-18T15:03
в мире
россия
санкции в отношении россии
донбасс
музей победы
дмитрий киселев
сергей королев
александр чуприян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572609027_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f2d0fb96b2cc4b1e51c1569d31e6b2e2.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Директор Центрального музея Великой Отечественной войны (Музея Победы) Александр Школьник назвал свое попадание под австралийские санкции доказательством правильности отстаивания исторической памяти и донесения до общества фактов преступлений украинских националистов 80-летней давности и их современных последователей.Власти Австралии внесли в санкционный список ряд журналистов и государственных служащих из РФ, включая гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева, гендиректора RT Алексея Николова, врио главы МЧС Александра Чуприяна. В этом списке и Школьник."Я к таким решениям о введении санкций отношусь позитивно. Считаю это показателем нашей работы. Значит, мы все делаем правильно", - сказал Школьник РИА Новости.По его словам, Музей Победы последовательно и принципиально отстаивает историческую правду, борется за сохранение общей исторической памяти, активно работает с молодежью."Многим нашим экспозициям и проектам нет аналогов мире. Недавно мы открыли выставку "Обыкновенный нацизм", где, как мне кажется, очень доходчиво и эмоционально показали, что события на Донбассе и те зверства, которые творили в годы Великой Отечественной войны приспешники Бандеры, имеют одни и те же корни – нацизм. И у таких преступлений нет срока давности", - добавил Школьник.Музей Победы имеет партнерские программы с многими музеями мира, активно участвует в международной музейной деятельности, в обмене музейными практиками, отметил он."И, разумеется, обидно, что в угоду политической конъюнктуре, оголтелой антироссийской пропаганде страдает гуманитарное сотрудничество. Мы в свою очередь, тоже сделаем выводы относительно таких недружественных шагов отдельных стран", - сказал Школьник."Но я оптимистично смотрю в будущее, еще активнее буду бороться с фабрикантами фейковых исторических реальностей и во весь голос рассказывать правду, которую, как и нашу российскую культуру, никто и никогда не сможет отменить. Пользуясь случаем, поздравляю всех коллег с Международным днем музеев. А что до санкций, так это лишь очередное доказательство, что работаем не зря", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789145968.html
https://ria.ru/20220508/nagrada-1787524805.html
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572609027_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f98d1fe761e7dcbdfb5af07de4b6a1b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, санкции в отношении россии, донбасс, музей победы, дмитрий киселев, сергей королев, александр чуприян
15:03 18.05.2022
 
Директор Музея Победы назвал санкции Австралии знаком успешной работы

Директор Музея Победы Школьник назвал санкции Австралии доказательством успешной работы

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМузей Победы на Поклонной горе в Москве
Музей Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Директор Центрального музея Великой Отечественной войны (Музея Победы) Александр Школьник назвал свое попадание под австралийские санкции доказательством правильности отстаивания исторической памяти и донесения до общества фактов преступлений украинских националистов 80-летней давности и их современных последователей.
Власти Австралии внесли в санкционный список ряд журналистов и государственных служащих из РФ, включая гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева, гендиректора RT Алексея Николова, врио главы МЧС Александра Чуприяна. В этом списке и Школьник.
Вид на Сидней, Австралия
03:55
Австралия ввела санкции против ряда российских журналистов и госслужащих
"Я к таким решениям о введении санкций отношусь позитивно. Считаю это показателем нашей работы. Значит, мы все делаем правильно", - сказал Школьник РИА Новости.
По его словам, Музей Победы последовательно и принципиально отстаивает историческую правду, борется за сохранение общей исторической памяти, активно работает с молодежью.
"Многим нашим экспозициям и проектам нет аналогов мире. Недавно мы открыли выставку "Обыкновенный нацизм", где, как мне кажется, очень доходчиво и эмоционально показали, что события на Донбассе и те зверства, которые творили в годы Великой Отечественной войны приспешники Бандеры, имеют одни и те же корни – нацизм. И у таких преступлений нет срока давности", - добавил Школьник.
Музей Победы имеет партнерские программы с многими музеями мира, активно участвует в международной музейной деятельности, в обмене музейными практиками, отметил он.
Почетный караул у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 16:17День Победы — 2022
В Москве наградили лауреатов конкурса сочинений "Без срока давности"
"И, разумеется, обидно, что в угоду политической конъюнктуре, оголтелой антироссийской пропаганде страдает гуманитарное сотрудничество. Мы в свою очередь, тоже сделаем выводы относительно таких недружественных шагов отдельных стран", - сказал Школьник.
"Но я оптимистично смотрю в будущее, еще активнее буду бороться с фабрикантами фейковых исторических реальностей и во весь голос рассказывать правду, которую, как и нашу российскую культуру, никто и никогда не сможет отменить. Пользуясь случаем, поздравляю всех коллег с Международным днем музеев. А что до санкций, так это лишь очередное доказательство, что работаем не зря", - заключил собеседник агентства.
 
В миреРоссияСанкции в отношении РоссииДонбассМузей ПобедыДмитрий КиселевСергей КоролевАлександр Чуприян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала