https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789246279.html
Директор Музея Победы назвал санкции Австралии знаком успешной работы
Директор Музея Победы назвал санкции Австралии знаком успешной работы - РИА Новости, 18.05.2022
Директор Музея Победы назвал санкции Австралии знаком успешной работы
Директор Центрального музея Великой Отечественной войны (Музея Победы) Александр Школьник назвал свое попадание под австралийские санкции доказательством... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:03
2022-05-18T15:03
2022-05-18T15:03
в мире
россия
санкции в отношении россии
донбасс
музей победы
дмитрий киселев
сергей королев
александр чуприян
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Директор Центрального музея Великой Отечественной войны (Музея Победы) Александр Школьник назвал свое попадание под австралийские санкции доказательством правильности отстаивания исторической памяти и донесения до общества фактов преступлений украинских националистов 80-летней давности и их современных последователей.Власти Австралии внесли в санкционный список ряд журналистов и государственных служащих из РФ, включая гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева, гендиректора RT Алексея Николова, врио главы МЧС Александра Чуприяна. В этом списке и Школьник."Я к таким решениям о введении санкций отношусь позитивно. Считаю это показателем нашей работы. Значит, мы все делаем правильно", - сказал Школьник РИА Новости.По его словам, Музей Победы последовательно и принципиально отстаивает историческую правду, борется за сохранение общей исторической памяти, активно работает с молодежью."Многим нашим экспозициям и проектам нет аналогов мире. Недавно мы открыли выставку "Обыкновенный нацизм", где, как мне кажется, очень доходчиво и эмоционально показали, что события на Донбассе и те зверства, которые творили в годы Великой Отечественной войны приспешники Бандеры, имеют одни и те же корни – нацизм. И у таких преступлений нет срока давности", - добавил Школьник.Музей Победы имеет партнерские программы с многими музеями мира, активно участвует в международной музейной деятельности, в обмене музейными практиками, отметил он."И, разумеется, обидно, что в угоду политической конъюнктуре, оголтелой антироссийской пропаганде страдает гуманитарное сотрудничество. Мы в свою очередь, тоже сделаем выводы относительно таких недружественных шагов отдельных стран", - сказал Школьник."Но я оптимистично смотрю в будущее, еще активнее буду бороться с фабрикантами фейковых исторических реальностей и во весь голос рассказывать правду, которую, как и нашу российскую культуру, никто и никогда не сможет отменить. Пользуясь случаем, поздравляю всех коллег с Международным днем музеев. А что до санкций, так это лишь очередное доказательство, что работаем не зря", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789145968.html
https://ria.ru/20220508/nagrada-1787524805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, санкции в отношении россии, донбасс, музей победы, дмитрий киселев, сергей королев, александр чуприян
Директор Музея Победы назвал санкции Австралии знаком успешной работы
Директор Музея Победы Школьник назвал санкции Австралии доказательством успешной работы
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Директор Центрального музея Великой Отечественной войны (Музея Победы) Александр Школьник назвал свое попадание под австралийские санкции доказательством правильности отстаивания исторической памяти и донесения до общества фактов преступлений украинских националистов 80-летней давности и их современных последователей.
Власти Австралии внесли в санкционный список ряд журналистов и государственных служащих из РФ, включая гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева
, первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева
, гендиректора RT Алексея Николова, врио главы МЧС Александра Чуприяна
. В этом списке и Школьник.
"Я к таким решениям о введении санкций отношусь позитивно. Считаю это показателем нашей работы. Значит, мы все делаем правильно", - сказал Школьник РИА Новости.
По его словам, Музей Победы
последовательно и принципиально отстаивает историческую правду, борется за сохранение общей исторической памяти, активно работает с молодежью.
"Многим нашим экспозициям и проектам нет аналогов мире. Недавно мы открыли выставку "Обыкновенный нацизм", где, как мне кажется, очень доходчиво и эмоционально показали, что события на Донбассе
и те зверства, которые творили в годы Великой Отечественной войны приспешники Бандеры, имеют одни и те же корни – нацизм. И у таких преступлений нет срока давности", - добавил Школьник.
Музей Победы имеет партнерские программы с многими музеями мира, активно участвует в международной музейной деятельности, в обмене музейными практиками, отметил он.
"И, разумеется, обидно, что в угоду политической конъюнктуре, оголтелой антироссийской пропаганде страдает гуманитарное сотрудничество. Мы в свою очередь, тоже сделаем выводы относительно таких недружественных шагов отдельных стран", - сказал Школьник.
"Но я оптимистично смотрю в будущее, еще активнее буду бороться с фабрикантами фейковых исторических реальностей и во весь голос рассказывать правду, которую, как и нашу российскую культуру, никто и никогда не сможет отменить. Пользуясь случаем, поздравляю всех коллег с Международным днем музеев. А что до санкций, так это лишь очередное доказательство, что работаем не зря", - заключил собеседник агентства.