https://ria.ru/20220518/sanatorii-1789077316.html

Эксперты назвали курорты юга России с самыми доступными санаториями

Эксперты назвали курорты юга России с самыми доступными санаториями - РИА Новости, 18.05.2022

Эксперты назвали курорты юга России с самыми доступными санаториями

Летняя путевка в санатории Крыма в среднем обойдется в 5310 рублей в сутки за проживание, питание и лечение, а в Краснодарском крае и Ставрополье эта сумма... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T02:13

2022-05-18T02:13

2022-05-18T02:13

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евпатория

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сочи

минеральные воды

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Летняя путевка в санатории Крыма в среднем обойдется в 5310 рублей в сутки за проживание, питание и лечение, а в Краснодарском крае и Ставрополье эта сумма возрастет до 5870 рублей, сообщает ТурСтат.Портал бронирования "Санатории-России.рф" представил рейтинг российских регионов по доступности лечебных путевок этим летом.Так, в Евпатории такой отдых стоит 5420 рублей в сутки, а в Анапе – 5530 рублей. В санаториях Ялты оздоровление в сезон обойдется в среднем 5860 рублей в сутки, а в Сочи – 6240 рублей. Цена санаторного дня летом на курортах Кавказских Минеральных Вод начинается от 5630 рублей в сутки в Ессентуках и доходит до 6240 рублей в Кисловодске.По словам основателя портала Евгения Терентьева, высокий спрос на летний отдых обнажил давнюю проблему отрасли, которая заключается в острой нехватке здравниц уровня четыре-пять звезд. Качественный сервис, комфортные номера, разнообразная досуговая программа должна стать неотъемлемой составляющей санаторно-курортного отдыха.При этом, отмечает Терентьев, уже сейчас в большинстве санаториев страны лечебно-оздоровительный процесс организован на достаточно высоком уровне.

https://ria.ru/20220406/kurorty-1782080321.html

евпатория

анапа

ялта

сочи

минеральные воды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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