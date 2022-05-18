https://ria.ru/20220518/sanatorii-1789077316.html
Эксперты назвали курорты юга России с самыми доступными санаториями
Эксперты назвали курорты юга России с самыми доступными санаториями - РИА Новости, 18.05.2022
Эксперты назвали курорты юга России с самыми доступными санаториями
Летняя путевка в санатории Крыма в среднем обойдется в 5310 рублей в сутки за проживание, питание и лечение, а в Краснодарском крае и Ставрополье эта сумма... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T02:13
2022-05-18T02:13
2022-05-18T02:13
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евпатория
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ялта
сочи
минеральные воды
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Летняя путевка в санатории Крыма в среднем обойдется в 5310 рублей в сутки за проживание, питание и лечение, а в Краснодарском крае и Ставрополье эта сумма возрастет до 5870 рублей, сообщает ТурСтат.Портал бронирования "Санатории-России.рф" представил рейтинг российских регионов по доступности лечебных путевок этим летом.Так, в Евпатории такой отдых стоит 5420 рублей в сутки, а в Анапе – 5530 рублей. В санаториях Ялты оздоровление в сезон обойдется в среднем 5860 рублей в сутки, а в Сочи – 6240 рублей. Цена санаторного дня летом на курортах Кавказских Минеральных Вод начинается от 5630 рублей в сутки в Ессентуках и доходит до 6240 рублей в Кисловодске.По словам основателя портала Евгения Терентьева, высокий спрос на летний отдых обнажил давнюю проблему отрасли, которая заключается в острой нехватке здравниц уровня четыре-пять звезд. Качественный сервис, комфортные номера, разнообразная досуговая программа должна стать неотъемлемой составляющей санаторно-курортного отдыха.При этом, отмечает Терентьев, уже сейчас в большинстве санаториев страны лечебно-оздоровительный процесс организован на достаточно высоком уровне.
https://ria.ru/20220406/kurorty-1782080321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, евпатория, анапа, ялта, сочи, минеральные воды, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Эксперты назвали курорты юга России с самыми доступными санаториями
Эксперты составили рейтинг южных регионов России с самым доступным отдыхом в здравницах
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Летняя путевка в санатории Крыма в среднем обойдется в 5310 рублей в сутки за проживание, питание и лечение, а в Краснодарском крае и Ставрополье эта сумма возрастет до 5870 рублей, сообщает ТурСтат.
Портал бронирования "Санатории-России.рф" представил рейтинг российских регионов по доступности лечебных путевок этим летом.
Так, в Евпатории такой отдых стоит 5420 рублей в сутки, а в Анапе – 5530 рублей. В санаториях Ялты оздоровление в сезон обойдется в среднем 5860 рублей в сутки, а в Сочи – 6240 рублей. Цена санаторного дня летом на курортах Кавказских Минеральных Вод начинается от 5630 рублей в сутки в Ессентуках и доходит до 6240 рублей в Кисловодске.
По словам основателя портала Евгения Терентьева, высокий спрос на летний отдых обнажил давнюю проблему отрасли, которая заключается в острой нехватке здравниц уровня четыре-пять звезд. Качественный сервис, комфортные номера, разнообразная досуговая программа должна стать неотъемлемой составляющей санаторно-курортного отдыха.
При этом, отмечает Терентьев, уже сейчас в большинстве санаториев страны лечебно-оздоровительный процесс организован на достаточно высоком уровне.