https://ria.ru/20220518/rumyniya-1789140919.html

В Румынии заявили о создании боевой группы НАТО в уезде Брашов

В Румынии заявили о создании боевой группы НАТО в уезде Брашов - РИА Новости, 18.05.2022

В Румынии заявили о создании боевой группы НАТО в уезде Брашов

Боевая группа НАТО, в состав которой вошли военные из Франции и Бельгии, уже находится в румынском уезде Констанца и планирует остаться в Румынии на 4-5 лет,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T00:39

2022-05-18T00:39

2022-05-18T00:39

румыния

нато

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg

КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Боевая группа НАТО, в состав которой вошли военные из Франции и Бельгии, уже находится в румынском уезде Констанца и планирует остаться в Румынии на 4-5 лет, создав основную базу в уезде Брашов, заявил на пресс-конференции полковник Венсан Менге.Он пояснил, что создать основную базу в Чинку было решено, поскольку место находится в центре страны и там можно разместить батальон с составом около 1000 военнослужащих. На сегодняшний день в Румынии находятся военные из Франции и Бельгии, летом к ним присоединятся представители Нидерландов, не исключено участие и других стран. Боевая группа владеет легкой бронетехникой и танками, но рассчитывает в будущем получить тяжелое вооружение."Мы тренируемся каждый день с румынскими солдатами, с американскими солдатами, с другими войсками, которые находятся в Румынии. Все эти оперативные учения — часть послания, которое мы посылаем российской армии... Следующим шагом является создание постоянного батальона, более сильного, с более тяжелым вооружением, чтобы предотвратить любую агрессию или любую дестабилизацию в Румынии", — добавил Менге.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты не намерены сокращать военное присутствие в Европе. Напротив, Вашингтон планирует увеличить численность войск в Румынии и других странах в случае эскалации вокруг Украины. Президент Румынии Клаус Йоханнис приветствовал слова президента США об увеличении численности американских военных в Европе, в том числе в Румынии, а также заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности усилить восточный фланг НАТО.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, альянс имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Президент России Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте указал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220517/edinstvo-1789138613.html

https://ria.ru/20220517/nato-1789100438.html

румыния

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

румыния, нато, франция, в мире