https://ria.ru/20220518/rubezhnoe-1789191757.html

СК изучит рассказ жительницы Рубежного об убийстве дочери бойцами ВСУ

СК изучит рассказ жительницы Рубежного об убийстве дочери бойцами ВСУ - РИА Новости, 18.05.2022

СК изучит рассказ жительницы Рубежного об убийстве дочери бойцами ВСУ

Следственный комитет России изучит рассказ жительницы города Рубежный в ЛНР о том, что украинские силовики убили несколько мирных жителей в марте 2020 года,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:49

2022-05-18T11:49

2022-05-18T12:38

специальная военная операция на украине

происшествия

рубежное

луганская народная республика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Следственный комитет России изучит рассказ жительницы города Рубежный в ЛНР о том, что украинские силовики убили несколько мирных жителей в марте 2020 года, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее жительница Рубежного Елена Цыгильник рассказала РИА Новости, что в начале марта украинские войска убили ее 29-летнюю дочь Анну, ее сверстника-родственника и ещё троих соседей.В тот же день украинские военные убили ещё троих людей на этой улице, в том числе 60-летнего мужчину. Всех убитых оставили в подвалах их домов, где тела пролежали до конца апреля. Только после того, как эти районы перешли под контроль сил ЛНР, местные жители смогли организовать похороны.О причинах жестокой расправы женщина не знает. Возможно, украинские войска заподозрили местных жителей в нелояльности или шпионаже или просто хотели "освободить" их дома для оборудования огневых точек."Следователи СК РФ установят обстоятельства совершения преступлений со стороны ВСУ в отношении мирных жителей Рубежного. Об очередных фактах рассказала жительница Рубежного Елена Цыгильник", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20220517/natsbaty-1788941008.html

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787997691.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Под пулями копали могилу". Жительница Рубежного о том, как потеряла свою дочь В начале марта украинские силовики застрелили в Рубежном 29-летнюю Анну Ирха, ее сверстника-родственника по имени Кирилл и еще троих соседей, рассказала мать девушки Елена Цыгильник. О причинах расправы она не знает, но похоронить дочь удалось только в начале мая - все это время тела лежали в холодном подвале. Отец девушки Сергей Ирха до сих пор не может спокойно рассказывать о трагедии. 2022-05-18T11:49 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, рубежное, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины