https://ria.ru/20220518/rozysk-1789253895.html

МВД объявило в розыск блогера Руслана Левиева

МВД объявило в розыск блогера Руслана Левиева - РИА Новости, 18.05.2022

МВД объявило в розыск блогера Руслана Левиева

МВД России объявило в розыск блогера Руслана Карпука, следует из базы ведомства. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:31

2022-05-18T15:31

2022-05-18T16:58

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

блогер

россия

происшествия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера Руслана Карпука, следует из базы ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на соответствующий запрос в базе, сама уголовная статья не указана.Следствие просит заочно выдать санкцию на арест Руслана Карпука по обвинению в дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).По информации из открытых источников, Карпук, также известный под фамилией Левиев, является создателем проекта "Сканер", который публикует данные о сотрудниках правоохранительных органов, и основателем занимающейся расследованиями Conflict Intelligence Team.

https://ria.ru/20220513/rozysk-1788431284.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

министерство внутренних дел рф (мвд россии), блогер, россия, происшествия, вооруженные силы рф