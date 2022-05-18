https://ria.ru/20220518/rozysk-1789253895.html
МВД объявило в розыск блогера Руслана Левиева
МВД объявило в розыск блогера Руслана Левиева - РИА Новости, 18.05.2022
МВД объявило в розыск блогера Руслана Левиева
МВД России объявило в розыск блогера Руслана Карпука, следует из базы ведомства. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:31
2022-05-18T15:31
2022-05-18T16:58
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
блогер
россия
происшествия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера Руслана Карпука, следует из базы ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на соответствующий запрос в базе, сама уголовная статья не указана.Следствие просит заочно выдать санкцию на арест Руслана Карпука по обвинению в дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).По информации из открытых источников, Карпук, также известный под фамилией Левиев, является создателем проекта "Сканер", который публикует данные о сотрудниках правоохранительных органов, и основателем занимающейся расследованиями Conflict Intelligence Team.
https://ria.ru/20220513/rozysk-1788431284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), блогер, россия, происшествия, вооруженные силы рф
15:31 18.05.2022 (обновлено: 16:58 18.05.2022)
МВД объявило в розыск блогера Руслана Левиева
МВД объявило в розыск блогера и основателя Conflict Intelligence Team Руслана Карпука
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера Руслана Карпука, следует из базы ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на соответствующий запрос в базе, сама уголовная статья не указана.
Следствие просит заочно выдать санкцию на арест Руслана Карпука по обвинению в дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ
(публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
По информации из открытых источников, Карпук, также известный под фамилией Левиев, является создателем проекта "Сканер", который публикует данные о сотрудниках правоохранительных органов, и основателем занимающейся расследованиями Conflict Intelligence Team.