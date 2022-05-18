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В России господдержка туризма за три года увеличилась в десять раз
В России господдержка туризма за три года увеличилась в десять раз - РИА Новости, 18.05.2022
В России господдержка туризма за три года увеличилась в десять раз
Государственная поддержка индустрии туризма выросла в России в десять раз за три года, до 75 миллиардов рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:52
2022-05-18T17:52
2022-05-18T17:57
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Государственная поддержка индустрии туризма выросла в России в десять раз за три года, до 75 миллиардов рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на правительственном часе в Госдуме.Она отметила, что если раньше оно касалось исключительно точечного локального развития инженерной и обеспечивающей инфраструктуры, то сегодня меры есть и для малого и среднего бизнеса и для крупных инвесторов. Стимулируются также частные вложения, есть прямая поддержка людей для доступного отдыха в виде кешбэка.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова
17:52 18.05.2022 (обновлено: 17:57 18.05.2022)
В России господдержка туризма за три года увеличилась в десять раз
Догузова: господдержка туристической отрасли выросла в десять раз за три года