https://ria.ru/20220518/rosturizm-1789248885.html

В России господдержка туризма за три года увеличилась в десять раз

В России господдержка туризма за три года увеличилась в десять раз - РИА Новости, 18.05.2022

В России господдержка туризма за три года увеличилась в десять раз

Государственная поддержка индустрии туризма выросла в России в десять раз за три года, до 75 миллиардов рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:52

2022-05-18T17:52

2022-05-18T17:57

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

зарина догузова

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Государственная поддержка индустрии туризма выросла в России в десять раз за три года, до 75 миллиардов рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на правительственном часе в Госдуме.Она отметила, что если раньше оно касалось исключительно точечного локального развития инженерной и обеспечивающей инфраструктуры, то сегодня меры есть и для малого и среднего бизнеса и для крупных инвесторов. Стимулируются также частные вложения, есть прямая поддержка людей для доступного отдыха в виде кешбэка.

https://ria.ru/20220512/rosturizm-1788130313.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова