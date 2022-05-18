https://ria.ru/20220518/rosturizm-1789242893.html

Российские школьники смогут путешествовать по стране бесплатно

Российские школьники смогут путешествовать по стране бесплатно - РИА Новости, 18.05.2022

Российские школьники смогут путешествовать по стране бесплатно

Ростуризм запускает программу бесплатных туристических поездок для школьников, в этом году к ней присоединятся 100 тысяч учащихся из 18 регионов РФ, сообщила... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:21

2022-05-18T15:21

2022-05-18T15:24

туризм

туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

туристы

зарина догузова

детский отдых

социальный навигатор

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ростуризм запускает программу бесплатных туристических поездок для школьников, в этом году к ней присоединятся 100 тысяч учащихся из 18 регионов РФ, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в Госдуме.Она отметила, что на эту меру в 2022 году выделено порядка 500 миллионов рублей, а со следующего года планируется направлять по 1,5 миллиарда рублей. "Поэтому мы ежегодно по 200-300 тысяч детей будем поддерживать, чтобы они могли открывать для себя нашу страну", — добавила глава Ростуризма.

https://ria.ru/20220517/keshbek-1788970575.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, зарина догузова, детский отдых, социальный навигатор, детские вопросы