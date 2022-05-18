15:21 18.05.2022 (обновлено: 15:24 18.05.2022)
Российские школьники смогут путешествовать по стране бесплатно
Ростуризм в 2022 году запускает программу бесплатных турпоездок для школьников
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУ картины Карла Брюллова "Гибель Помпеи" в Русском музее
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ростуризм запускает программу бесплатных туристических поездок для школьников, в этом году к ней присоединятся 100 тысяч учащихся из 18 регионов РФ, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в Госдуме.
"В этом году у нас впервые запускается программа коротких школьных культурно-познавательных поездок, — сказала Догузова. — И уже в этом году 100 тысяч школьников из 18 регионов, которые захотели участвовать в этом проекте, отправятся в тур с интересными экскурсионными программами и возможностью познакомиться с историей, с культурой родного края или соседнего региона".
Она отметила, что на эту меру в 2022 году выделено порядка 500 миллионов рублей, а со следующего года планируется направлять по 1,5 миллиарда рублей. "Поэтому мы ежегодно по 200-300 тысяч детей будем поддерживать, чтобы они могли открывать для себя нашу страну", — добавила глава Ростуризма.