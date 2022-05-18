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В России запустят дополнительные рейсы в Турцию - РИА Новости, 18.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220518/rosturizm-1789211407.html
В России запустят дополнительные рейсы в Турцию
В России запустят дополнительные рейсы в Турцию - РИА Новости, 18.05.2022
В России запустят дополнительные рейсы в Турцию
Ростуризм совместно с Минтрансом согласовали 450 дополнительных рейсов в неделю в Турцию из России на период до 1 июля, сообщила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:54
2022-05-18T13:50
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
турция
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ростуризм совместно с Минтрансом согласовали 450 дополнительных рейсов в неделю в Турцию из России на период до 1 июля, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на правительственном часе в Госдуме.Она отметила, что задолженность туроператоров перед путешественниками за несостоявшиеся туры составляет порядка 40 миллиардов рублей. Сюда входит 5 миллиардов рублей за туры, которые не состоялись из-за пандемии, остальное - средства за отмененные туры с начала 2022 года в связи с геополитической ситуацией."Вместе с Минтрансом мы работаем над расширением авиасообщения с дружественными странами, которые готовы принимать наших туристов. На майские мы согласовали 290 рейсов, которые летали каждую неделю в Турцию. По Турции у нас самый большой долг. Буквально на прошлой неделе до 1 июля согласовано еще более 450 рейсов в неделю на турецком направлении", - сказала Догузова."Это очень важно, чтобы у бизнеса была возможность исполнить обязательства перед туристами", - подчеркнула она.
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зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция, новости - туризм
12:54 18.05.2022 (обновлено: 13:50 18.05.2022)
 
В России запустят дополнительные рейсы в Турцию

Глава Ростуризма Догузова: согласованы дополнительные 450 рейсов в неделю в Турцию 1 июля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ростуризм совместно с Минтрансом согласовали 450 дополнительных рейсов в неделю в Турцию из России на период до 1 июля, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на правительственном часе в Госдуме.
Она отметила, что задолженность туроператоров перед путешественниками за несостоявшиеся туры составляет порядка 40 миллиардов рублей. Сюда входит 5 миллиардов рублей за туры, которые не состоялись из-за пандемии, остальное - средства за отмененные туры с начала 2022 года в связи с геополитической ситуацией.
"Вместе с Минтрансом мы работаем над расширением авиасообщения с дружественными странами, которые готовы принимать наших туристов. На майские мы согласовали 290 рейсов, которые летали каждую неделю в Турцию. По Турции у нас самый большой долг. Буквально на прошлой неделе до 1 июля согласовано еще более 450 рейсов в неделю на турецком направлении", - сказала Догузова.
"Это очень важно, чтобы у бизнеса была возможность исполнить обязательства перед туристами", - подчеркнула она.
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ТуризмЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ТурцияНовости - Туризм
 
 
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