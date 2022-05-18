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Путин: промышленные предприятия "Ростеха" смогут занять внутренний рынок - РИА Новости, 18.05.2022
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Путин: промышленные предприятия "Ростеха" смогут занять внутренний рынок
Путин: промышленные предприятия "Ростеха" смогут занять внутренний рынок - РИА Новости, 18.05.2022
Путин: промышленные предприятия "Ростеха" смогут занять внутренний рынок
Промышленные предприятия госкорпорации "Ростех", выпускающие гражданскую продукцию, теперь имеют шанс занять внутренний рынок, считает президент страны Владимир РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:10
2022-05-18T14:10
экономика
сергей чемезов
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
вертолеты россии
владимир путин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Промышленные предприятия госкорпорации "Ростех", выпускающие гражданскую продукцию, теперь имеют шанс занять внутренний рынок, считает президент страны Владимир Путин.Глава государства в среду провел встречу с руководителем "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Тот сообщил Путину о росте доли выпуска гражданской продукции такими предприятиями, как ОАК, "Вертолеты России" и "Камаз"."Теперь есть шанс занять внутренний рынок", - сказал Путин. "Конечно", - согласился с президентом Чемезов.
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экономика, сергей чемезов, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), вертолеты россии, владимир путин
14:10 18.05.2022
 
Путин: промышленные предприятия "Ростеха" смогут занять внутренний рынок

Президент Путин: промышленные предприятия "Ростеха" имеют шанс занять внутренний рынок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Промышленные предприятия госкорпорации "Ростех", выпускающие гражданскую продукцию, теперь имеют шанс занять внутренний рынок, считает президент страны Владимир Путин.
Глава государства в среду провел встречу с руководителем "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Тот сообщил Путину о росте доли выпуска гражданской продукции такими предприятиями, как ОАК, "Вертолеты России" и "Камаз".
"Теперь есть шанс занять внутренний рынок", - сказал Путин. "Конечно", - согласился с президентом Чемезов.
Логотип компании Ростех - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 11:40
В "Ростехе" рассказали об испытаниях первого опытного двигателя для SSJ-New
 
ЭкономикаСергей ЧемезовРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Вертолеты РоссииВладимир Путин
 
 
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