https://ria.ru/20220518/rostekh-1789231351.html

Путин: промышленные предприятия "Ростеха" смогут занять внутренний рынок

Путин: промышленные предприятия "Ростеха" смогут занять внутренний рынок - РИА Новости, 18.05.2022

Путин: промышленные предприятия "Ростеха" смогут занять внутренний рынок

Промышленные предприятия госкорпорации "Ростех", выпускающие гражданскую продукцию, теперь имеют шанс занять внутренний рынок, считает президент страны Владимир РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:10

2022-05-18T14:10

2022-05-18T14:10

экономика

сергей чемезов

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

вертолеты россии

владимир путин

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Промышленные предприятия госкорпорации "Ростех", выпускающие гражданскую продукцию, теперь имеют шанс занять внутренний рынок, считает президент страны Владимир Путин.Глава государства в среду провел встречу с руководителем "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Тот сообщил Путину о росте доли выпуска гражданской продукции такими предприятиями, как ОАК, "Вертолеты России" и "Камаз"."Теперь есть шанс занять внутренний рынок", - сказал Путин. "Конечно", - согласился с президентом Чемезов.

https://ria.ru/20220511/dvigatel-1787862444.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, сергей чемезов, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), вертолеты россии, владимир путин