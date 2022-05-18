https://ria.ru/20220518/rostekh-1789231351.html
Путин: промышленные предприятия "Ростеха" смогут занять внутренний рынок
Путин: промышленные предприятия "Ростеха" смогут занять внутренний рынок - РИА Новости, 18.05.2022
Путин: промышленные предприятия "Ростеха" смогут занять внутренний рынок
Промышленные предприятия госкорпорации "Ростех", выпускающие гражданскую продукцию, теперь имеют шанс занять внутренний рынок, считает президент страны Владимир РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:10
2022-05-18T14:10
2022-05-18T14:10
экономика
сергей чемезов
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
вертолеты россии
владимир путин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Промышленные предприятия госкорпорации "Ростех", выпускающие гражданскую продукцию, теперь имеют шанс занять внутренний рынок, считает президент страны Владимир Путин.Глава государства в среду провел встречу с руководителем "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Тот сообщил Путину о росте доли выпуска гражданской продукции такими предприятиями, как ОАК, "Вертолеты России" и "Камаз"."Теперь есть шанс занять внутренний рынок", - сказал Путин. "Конечно", - согласился с президентом Чемезов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей чемезов, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), вертолеты россии, владимир путин
Путин: промышленные предприятия "Ростеха" смогут занять внутренний рынок
Президент Путин: промышленные предприятия "Ростеха" имеют шанс занять внутренний рынок